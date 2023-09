Kaddari sui 200 m è terza a Bellinzona 

Un terzo posto per concludere, con un discreto crono, la sua lunga stagione. Dalia Kaddari ha onorato la partecipazione al Galà dei Castelli di Bellinzona correndo i 200 metri in 22”86 (vento -0,2 m/s), tempo in linea con i risultati dell’ultimo periodo. Nella prova che ha concluso il classico meeting del Canton Ticino, la quartese è stata preceduta dalla favorita americana Tamara Clark (22”64, che è anche il personale di Dalia) e dalla giamaicana Shashalee Forbes, al suo miglior crono stagionale in 22”74. All’allieva di Fabrizio Fanni è mancata la capacità di distendersi negli ultimi 50 metri senza perdere velocità, ma questo sarà l’elemento sul quale lavorare in vista della prossima stagione.

Mentre non ha brillato Gimbo Tamberi (2,24 nell’alto, come Stefano Sottile), l’altra velocista azzurra, Zaynab Dosso, ha mancato di un centesimo il primato italiano dei 100 (che condivide con Manuela Levorato), correndo in 11”15, con vento nullo, e vincendo la propria serie (e 4° posto totale).

Restando nella velocità italiana, venerdì, in Diamond League, toccherà al tempiese Filippo Tortu che sarà protagonista sui 200 metri al Memorial Van Damme di Bruexelles. All’ex stadio Heysel saranno impegnati addirittura 41 tra atlete e atleti medagliati di Budapest. ( c.a.m. )

