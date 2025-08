Kaddari, rotta sui Mondiali 

Chiederle se avrebbe scambiato il quinto titolo italiano nei 200 metri con quello delle Universiadi che le è sfuggito a Bochum sarebbe stato inutile prima che indelicato. Perché Dalia Kaddari con il tricolore (così come con la maglia azzurra) ha un feeling particolare: «Sapete che tengo moltissimo ai campionati italiani e cerco sempre di onorarli al meglio. Questo è il quinto titolo assoluto e ne vado molto fiera», dice intervenendo a “Caffé corretto” su Radiolina, all’indomani del successo conquistato davanti a Vittoria Fontana in 23”23 e ammettendo: «Dopo le Universiadi c’era un po’ di amarezza».

La gara

A Caorle il titolo contava più del crono e poi «le condizioni non erano molto favorevoli per fare certi risultati». Era importante vincere anche perché c’era una rivincita da prendersi: «C’era lo scontro di retto con Vittoria e infatti ce la siamo giocata tra noi. Ho proprio voluto fare una curva decisa per prendere un po’ di vantaggio e potermi distendere al meglio ed è ciò che è successo». Nel finale una smorfia di sofferenza: «Non è che ho sofferto ma vedendo che le altre mi stavano raggiungendo mi sono un po’ irrigidita e la mia espressione ha tradito questo fatto. Di solito non sono così contratta ma è andata così e va bene così».

Il futuro

«Mi prenderò qualche giorno di pausa perché la stagione è lunga e ci sono i Mondiali a metà settembre», spiega la poliziotta di Quartu. «Cercheremo di capire assieme al mio allenatore Fabrizio Fanni e al mio manager se si può fare un’altra gara prima del Mondiale. Quello resta il grande obiettivo dell’anno, sia per la 4x100, sia per i 200. Intanto dal 24 agosto ci sarà un raduno delle staffettiste e quindi sarò impegnata con loro per una settimana», conclude.

L’allenatore

Anche Fanni applaude: «Gara molto intensa, bella. Dalia è stata determinata sin dalla batteria, che non è stata corsa nelle condizioni migliori. C’era un vento così forte che sembrava di essere Cagliari ma era trasversale e ha tolto molte energie a tutte. Aver fatto il miglior tempo fra le tre le batterie le ha dato fiducia. Voleva il titolo a tutti i costi dopo l’infortunio di un anno fa. Ha fatto una bellissima curva, interpretando bene come avevano deciso di fare, partendo forte e il rettilineo l’ha corso bene. Certo, la voglia di fare il risultato l’ha portata un pochino a irrigidirsi ma i commenti sulla sua corsa sono stati unanimi». Il crono non è straordinario: utti i tempi hanno risentito delle condizioni meteo, di un’unità insolita per la stagione», assicura Fanni che si gode «un bel weekend che ci dà fiducia per il prosieguo della stagione. L’appuntamento clou sono i mondiali ma l’ideale sarebbe trovare una gara tra il 18 e il 22 agosto per poter fare un’ulteriore step prima».

Gli altri sardi

Fanni, a lungo fiduciario tecnico regionale promuove la spedizione sarda: «Molto bene Andrea Demontis, dopo il titolo Promesse un podio assoluto nell’asta è importante. Sara Zoccheddu ed Elisa Pintus hanno fatto il loro con la top 10, forse Zucca e Flore un pochino al di sotto delle aspettative. Nell’alto,. Luiu probabilmente è ancora in fase di recupero, Meloni sta facendo una bellissima stagione, saltando sempre attorno al proprio personale, ma questa volta la pedana non era un granché e si sono tutti lamentati. Anche Sotgiu sugli 800 ha fatto il suo: non sempre si può fare il personal best», spiega.

