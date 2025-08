Kaddari, rivincita tricolore 

Quando prima della finale mette piede in pista il suo sguardo sfugge alle telecamere: un allungo deciso e poi subito la corsa verso il blocco. Parte forte come chi ha fame di riscatto e non lascia spazio a nessun pensiero neanche alla minaccia dell’avversaria più pericolosa, Vittoria Fontana che una settimana fa l’ha preceduta vincendo le Universiadi di Bochum. Dipinge la curva elegante e rilassata, e quando arriva sul rettilineo spazza via ogni dubbio: passo dopo passo mantiene il vantaggio, supera la linea e il tabellone segna 23”23 (-0,3).

Dalia Kaddari, è la nuova campionessa italiana dei 200 metri, tutte le altre sono dietro e con loro anche il fantasma della delusione del podio sfiorato alle Universiadi. Con la mano e un sorriso pieno d’orgoglio segna il numero cinque: sono i titoli Assoluti vinti in carriera con quello di ieri. Ai Campionati Italiani di atletica leggera su pista la sua era una delle gare più attese e la poliziotta quartese allenata da Fabrizio Fanni l’ha vissuta da grande protagonista sia in batteria, sia in finale.

Podio centrato e sfiorato

Nella serata allo stadio Chiggiato di Caorle s’infervorisce la stella nascente del salto con l’asta Andrea Demontis (PM, Cus Cagliari) che dopo la recente esperienza agli Europei U23 di Bergen in cui non era andato oltre i 5 m, per la prima volta si ritaglia un posto sul podio degli Assoluti, nel terzo gradino, con 5,21, a 4 cm dal personale, 25 dall’argento e 30 dall’oro. La sua una gara molto pulita e lineare con un solo errore in apertura a 4,86 e tre in chiusura a 5,31. E a proposito di errori, per Eugenio Meloni (Carabinieri) è stato decisivo quello commesso a 2,16, uno in più del terzo classificato Manuel Lando, che lo ha estromesso dal podio in una finale in cui non gli è bastato fare meglio di un impreciso Gimbo Tamberi (Fiamme Oro, 5°) uscito a 2,12. Non ha trovato il giusti feeling Massimiliano Luiu (Fiamme Oro), 10° con 2,07.

Le altre gare

Nel lungo Christian Zucca è “atterrato” al decimo posto con 6,92 (-0,3), per lui tre salti al di sotto delle sue possibilità in una stagione da sogno che lo ha visto superare i 7,53. Per la pesista Elisa Pintus (Bracco) l'ingresso in finale dove esordisce con un modesto 13,60 sua migliore misura di ieri che a fine gara le assicura l’ottavo posto complessivo e la riconferma anche quest’anno dal 2020 nella top 10 assoluta. Nella stessa pedana, Pamela Mannias (F45, Cus Cagliari) chiude all’undicesimo posto con 12,25, oltre un metro sotto i suoi standard ma comunque ancora in competizione con le migliori d’Italia.

RIPRODUZIONE RISERVATA