Kaddari, Patta e Tortu convocati per gli Europei 

Tra i cinquantuno azzurri in partenza per gli Europei a squadre in programma a Madrid dal 26 al 29 giugno ci sono anche Dalia Kaddari (Fiamme Oro), Lorenzo Patta e Filippo Tortu (Fiamme Gialle). Se per la Kaddari l’impegno è doppio – prima i 200 e poi la 4x100 – al maschile la situazione si fa più intricata. La rinuncia di Marcell Jacobs allo Sprint Festival e agli Europei, dopo l’esordio con 10”44 nei 100 al meeting di Turku decisamente al di sotto delle sue aspettative, ha messo in discussione anche gli equilibri del quartetto maschile che per essere delineato in toto avrà bisogno della tappa di oggi allo Sprint Festival allo Stadio dei Marmi di Roma, dove sono attesi diversi azzurri tra cui l’olimpionico Patta. Alcuni di loro potrebbero contendersi una maglia per la rappresentativa azzurra.

Alle 20.35 andrà in scena la gara del “Team Italia” dove ai blocchi di partenza ci sarà anche Patta col miglior accredito.

