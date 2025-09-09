Kaddari, operazione Tokyo 

L’operazione Tokyo è cominciata. Dalia Kaddari è sbarcata alle 10.30 (ora locale) nella capitale giapponese dove sabato comincia un’edizione particolarmente evocativa dei Mondiali di atletica leggera. Si corre sulla stessa pista delle olimpiadi del 2021 e per la velocista quartese - e ancor più per Filippo Tortu e Lorenzo Patta che vincere lo storico oro nella 4x100 - e molti altri azzurri, il ricordo andrà a quell’occasione così particolare. La pista sarà la stessa ma la cornice no: allora gli spalti erano deserti, c’erano il distanziamento interpersonale e le mascherine per arginare il contagio del Covid, il clima era surreale. Questa volta è diverso.

Oggi sarà una giornata per acclimatarsi, da domani gli allenamenti per la squadra azzurra che comincia a prendere forma con Filippo Tortu che è arrivato già da qualche giorno e gli staffettisti che arriveranno dopo. Le batterie dei 200 metri sono in programma mercoledì 17: alle 12.30 italiane le donne, con Dalia Kaddari e Vittoria Fontana, alle 13.15 gli uomini con Filippo Tortu e Fausto Desalu a rappresentare l’Italia. Giovedì 18, alle 14.02 e 14.24, le tre semifinali. Infine, anche se per l’Italia le speranze sono limitate, le finali venerdì 19 alle 15.06 e 15.22. Sabato 20 le 4x100.

La poliziotta di Quartu, allenata da Fabrizio Fanni, che quest’anno ha vissuto in altalena tra le gioie della Coppa Europa a Madrid (con un crono vicino al proprio personal best) e del titolo “tricolore” e la delusione delle Universiadi, punta a correre forte. Se ci riuscirà, la semifinale potrà essere un obiettivo concreto. Da lì in poi si va su un terreno a lei sconosciuto.

