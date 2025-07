Kaddari, occasione persa 

Delusione. Occasione persa. Chiamatelo come volete ma il quarto posto nella finale mondiale universitaria nei 200 metri non farà dormire per molto tempo Dalia Kaddari. A Bochum, in Germania, la poliziotta di Quartu si ritrova con il classico pungo di mosche in mano, dopo un pomeriggio che le aveva dato grande fiducia, Il successo nella propria semifinale, pur con un tempo “modesto” (23”38 ma corso in relativa scioltezza), l’aveva spedita in finale con la convinzione di potersi giocare le proprie carte per il primo premio. Nessuna tra le altre sette aveva mai corso in 22”64 come lei, nessuna quest’anno in 22”68 come lei. Ma così non è stato.

La finale

Dalia è partita bene ma in curva le altre sono state leggermente meglio. Nel rettilineo, quando avrebbe dovuto cambiare marcia, l’ansia di rimontare l’ha portata a irrigidirsi e a perdere quel paio di decimi che l’avrebbero portata a lottare per la vittoria. Sul traguardo, esulta Vittoria Fontana, carabiniera di Gallarate, che azzecca la gara della vita e chiude in 22”79, primato personale. Abbastanza per tenere a 2 centesimi la svizzera Leonie Pointet (22”81) e farsi il più bel regalo per i 25 anni compiuti il giorno prima. Terza è la spagnola Esperanca Cladera Gil, in 23”03, che nega il podio a Dalia per un misero centesimo. Una beffa.

I rimpianti

Peccato, perché il percorso dell’allieva di Fabrizio Fanni a queste Universiadi a cui teneva moltissimo era stato promettente. Batteria e semifinale vinte senza spendere troppe energie con tempi simili (23”36 e 23”38), condizioni ambientali ottime, con vento praticamente assente anche in finale. Evidentemente quel pizzico di brillantezza che le è mancato nei 50 metri finali è dovuto a qualcosa in più della semplice fatica per i tre turni. Ma prima di una gara i dettagli (anche e soprattutto minimi) che possono influire su un risultato che si basa sui centesimi sono tanti.

Voglia di rivincita

Arrivata in Germania sull’onda dell’entusiasmo per l’ottimo 22”68 della Coppa Europa di Madrid, Dalia riparte con in corpo tanta voglia di rifarsi. E il fatto che a vincere sia stata un’italiana (peraltro sua amica e compagna nella staffetta 4x100 azzurra) le darà più facilmente modo di avere la rivincita. La cercherà il 2 e 3 agosto a Caorle quando la 24enne velocista delle Fiamme Oro parteciperà ai campionati italiani assoluti. Dovrebbero essere presenti tutte le migliore azzurre e quindi anche Vittoria Fontana. Vederle di nuovo lottare per il successo tra loro (e con le altre) è già una promessa di spettacolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA