Kaddari, obiettivo Tokyo 

È una Dalia Kaddari soddisfatta e fiduciosa quella che ieri per mezz’ora ha dialogato con Carlo Alberto Melis a “L’Informatore Sportivo 360” su Radiolina e Videolina, spaziando dai temi più prettamente sportivi ad altri come la famiglia, i social network o lo studio.

In pista

«A Roma ero in prima corsia e mi arrivava addosso la sabbia dei saltatori in lungo: me la sono ritrovata nei capelli, nel body. Non mi era mai successo in 12 anni», ride, «però un 23”12 fatto in prima corsia in questa fase della stagione mi soddisfa. Il focus è a settembre, per i mondiali di Tokyo». Dalia è in lizza per 200 individuali e 4x100 con la Nazionale di Filippo Di Mulo, il “mago” delle staffette. Il segreto? «Facciamo tanti raduni, proviamo, proviamo fino allo sfinimento, facciamo lavori per la precisione, ci prepariamo agli imprevisti come la caduta del testimone».

Is Arenas

Da quartese Kaddari si è spesso spesa per la riapertura di Is Arenas: le manca? «In realtà praticamente io non mi ci sono mai allenata ma è chiaro che vorrei che fosse riaperta. Adesso usiamo il “pistino” ma lì più di 80 metri non posso correre». Intanto alla Tespiense sta crescendo Laura Frattaroli, che è una quattrocentista: vi siete mai sfidate in allenamento? Dalia ride e annuisce: «Passare ai 400? Prima devo fare un paio di cose nei 200, poi potrei anche». Per esempio battere il record italiano? «Ci penso, non è una fissazione ma prima o poi arriverà, ne sono convinta». Però da 4 anni non migliora il suo 22”64: «Ci sono state delle motivazioni, ma mi ci sono avvicinata nel 2023 ai mondiali di Budapest, non lo si ricorda mai. L’obiettivo è correre pià forte, ma già confermarsi è difficile».

La laurea

Dalia Kaddari, poliziotta, sta programmando il proprio futuro: «A marzo mi sono laureata in Criminologia, adesso mi piacerebbe iscrivermi in Giurisprudenza, molti esami me li troverei fatti. Non è semplice studiare quando sei un’atleta professionista». Quindi avremo una Dalia che fa carriera in polizia? «Chissà, magari un domani anche funzionario», dice concedendosi un gran sorriso».

La famiglia

Dopo la gara, Dalia riaccende il cellulare: «Sento subito Fabrizio Fanni, il mio allenatore, poi i miei familiari, il mio compagno». A proposito di famiglia, una parte è in Marocco: «Vorrei fare lì tutte le vacanza, in realtà vado ogni due anni a trovare mia nonna e gli altri parenti. L’ho girato tutto, quando torno mi manca il cibo. Anche mio padre fa il cous cous ma lì ha un altro sapore».

