Kaddari nona a Roma, Frattaroli in finale a Lima  

Roma. C’è la bellezza della cornice, l’Olimpico e la Diamond League, ma è malinconica la chiusura di stagione di Dalia Kaddari. Al “Golden Gala-Pietro Mennea” la quartese con la canotta della Polizia è nona nei 200 metri con un 23”33 che non aggiunge nulla alla sua stagione senza squilli, segnata, come ha ricordato ai microfoni della Rai «dall’infortunio proprio qui due mesi fa». Un infortunio che le ha rovinato le Olimpiadi, alle quali si è presentata in condizioni imperfette. Ripartirà dal 2025 ma è legittimo porsi degli interrogativi, fare un’analisi onesta, per capire come si possa trovare quel salto di qualità per il quale i tempi sono maturi.

Tra i tanti azzurri, i più attesi non hanno deluso: Andy Diaz ha vinto il triplo con un salto a 17,32 metri, Leonardo Fabbri si è piazzato secondo (21,71) nel peso, mentre Gianmarco Tamberi non è andato oltre il terzo (con Oleh Doroshchuk) con un 2,27 al secondo tentativo, sui 1500 sesta Sintayehu Vissa e 11ª (col personale) Nadia Battocletti. In chiusura di serata, nei 100 metri vinti da Letsile Tebogo in 9"87, Marcell Jacobs ha frenato nel finale (10”20).

Mondiali Under 20

Ai Mondiali Under 20 di Lima, dove ieri notte Andrea Demontis (Cus Cagliari) ha gareggiato nella finale dell’asta, ieri è stata la giornata delle staffette. A brillare è stata la 4x400 femminile con Laura Frattaroli (Tespiense Quartu) eccellente protagonista. Il quartetto azzurro ha corso in 3’34”14 schierando Margherita Castellani, Giulia Macchi, Frattaroli ed Elisa Valensin, reduce dal sesto posto nei 400. Secondo crono dietro l’Australia (3’33”55) e grandi speranze in vista della finale delle 18.45 (l’1.50 di stanotte in Italia).

Non altrettanto bene le staffette veloci. La 4x100 femminile, con Elisa Marcello in prima frazione, ha chiuso terza la propria semifinale dietro Giamaica (43”81) e Portorico (45”28, primato nazionale), ma il 45”55 non basta per il ripescaggio in finale. La 4x100 maschile, che non ha schierato Diego Nappi (Atl. Porto Torres), è stata sesta in batteria in 40”44.

