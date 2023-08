Kaddari, la 4x100 chiama  

La finale mondiale era un sogno proibito ma Dalia Kaddari aveva sperato di poter ritoccare il personale di 22”64, ormai vecchio di due anni. L’ha mancato per 11 centesimi, gli stessi che mercoledì l’avevano separata dal record italiano. Stavolta non l’ha aiutata la curva stretta della seconda corsia ma più probabilmente era anche meno brillante. Sesta in batteria (16° tempo totale su 24) ed eliminata, anche se sulla qualificazione alla finale nessuno si sarebbe potuto illudere: «Ci ho provato sino alla fine, sicuramente la corsia non è delle migliori, ma si deve correre in tutte le corsie e in finale avrei accettato di correre in qualsiasi corsia», ha detto a Rai2. «Ho corse bene, avevo i miei punti di riferimento, ho fatta la mia gara. Sì, non era il tempo che aspettavo ma va bene così. Sono un pochino delusa ma ci sta», le sue parole oneste a caldo. Restano due prestazioni solide, se non strabilianti (22”67 e 22”75), che consegnano allo sprint italiano una Kaddari ritrovata.

Marcia

Un settimo posto è stato invece il miglior risultato azzurro nella 35 km di marcia. Il campione uscente Massimo Stano ha chiuso in 2.25’59” ha dovuto cedere il titolo allo spagnolo Martin che in 2.24’30” ha bissato il trionfo della 20 km, precedendo l’ecuadoriano Pintado e il giapponese Kawano. Non ha avuto troppa fortuna Andrea Agrusti, 15° e secondo italiano con il crono di 2.30’31” (a 16” dal personale). «Purtroppo dopo 15 km avevo già due proposte di squalifica e ho dovuto fare maggiore attenzione al gesto tecnico per non rischiare e qualcosa ho lasciato per strada», le parole del sassarese. «Nell’ultima ora e mezza il caldo si è fatto sentire ma per me che mi alleno a Roma e vengo dalla Sardegna erano condizioni gestibili, ben diverse da quelle di Tokyo. Alla fine possono dire di non avere rimpianti, considerando anche l’inizio di stagione un po’ travagliato. Però sono arrivato nella miglior condizione di sempre, non ho niente da recriminare».

Le altre gare

Ieri, oltre alla marcia e ai 200 femminili, gli occhi degli sportivi italiani erano puntati sugli 800: ai due azzurri non è bastato fare il personale per centrare la finale: Catalin Tecuceanu è stato 4° in 1’44”79, Simone Barontini 5° in 1’44”34. Nelle finali due ottimi sesti posti per l’Italia: nel martello con Sara Fantini (73,85 a 4 cm dal 5° po sto), nei 400 hs Ayomide Folorunso in 54”19 . Le altre finali: il greco Miltiadis Tentoglu nel lungo (8,52) beffa tre atleti della Giamaica che si rifà trionfando nei 100hs (Danielle Willimas) e nei 400 (Antonio Watson).

Le staffette

E intanto questo pomeriggio Dalia Kaddari (e anche Filippo Tortu) dovrebbero tornare in pista con le staffette 4x100. Quella maschile (dalle 19.30) ritrova Marcell Jacobs, dopo Tokyo, «Mi è mancata», ha ammesso ieri il campione olimpico dei 100 e della 4x100, al quale il responsabile della velocità azzurra, Filippo Di Mulo ha già assicurato il posto: «Lui correrà per secondo, per il resto della squadra devo sciogliere gli ultimi dubbi, darò la formazione soltanto nel riscaldamento pre-gara». Sperano in un posto tutti gli altri, a cominciare dall’olimpionico Lorenzo Patta. L’oristanese quest’anno ha sempre corso bene, soprattutto in occasione della qualificazione: «Ero abbastanza preoccupato per il problema fisico di un mese fa, che mi ha impedito di gareggiare agli Assoluti, ma sembra tutto recuperato e sono a disposizione. Non vedo l’ora di poter correre, speriamo di guadagnarci questa finale per poi giocarci tutto», spiega. Dopo il flop sui 200 metri anche Pippo cerca il riscatto: «Sono state ore difficili, mi è servito stare con la squadra», ha dovuto confessare il tempiese. Di Mulo si tiene i propri dubbi e chiarisce che questo «vale anche per la squadra femminile, ma per loro abbiamo qualche punto di riferimento in più». Loro scenderanno in pista dalle 20 e Dalia Kaddari non può che essere un punto fermo.

RIPRODUZIONE RISERVATA