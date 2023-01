Kaddari, inverno di lavoro 

«In allenamento abbiamo provato delle partenze, mi sentivo bene e abbiamo deciso. A Iglesias però sembrava di essere al Polo Nord, niente riscaldamento, pista durissima. Però non avevo voglia di viaggiare e poi l’anno scorso avevo avuto buone sensazioni. Quest’anno non c’era sole, la batteria non è andata male, un tempo decente (7”49). All’una ho fatto la finale, ma lo starter ha dato il “via!” troppo rapidamente, gli è scappato il dito. Lo ha ammesso e ci ha anche chiesto se volessimo rifare la finale, ma siamo state tutte d’accordo che non era possibile. Comunque ho fatto una partenza pessima e la mia stagione indoor è iniziata ed è finita così. Il mio obiettivo era confermare o migliorare il mio 7”38. Volevo testarmi, ma mi interessa la stagione all’aperto».

Una stagione indoor di 15 secondi in tutto e un inverno di lavoro pensando agli sprint all’aperto. Per Dalia Kaddari questa stagione è sinonimo di lavoro. Prima con le staffettiste della Nazionale alle Canarie, adesso nella sua Sardegna.

«Sono rientrata da queste due settimane a Tenerife che sono state intense», racconta. «Il clima sicuramente ci ha aiutato molto. Sono tornata e ho trovato pioggia, freddo, vento: sapendolo sarei rimasta una settimana in più». E ride.

Come mai la scelta di correre domenica a Iglesias?

Come è il programma?

«A marzo iniziano i raduni azzurri, poi il 7 maggio faremo l’esordio con la staffetta a Firenze». «Se sarà organizzata una gara spuria sui 150 o sui 300 potremo farla», interviene il tecnico Fabrizio Fanni. «Non mi dispiacerebbe farla, magari a Sassari che è una pista che mi piace, oppure Cagliari dove mi alleno».

Si parla dei 400...

«Magari non come prima gara, già sento l’acido lattico! ( risata ) Nel futuro chissà, potrei fare 200 e 400 ma adesso mi diverto sui 200 e va bene così».

Dicevamo del programma.

«Prima la Coppa Europa in Polonia a fine maggio, poi gli Europei Under 23 in Finlandia all’inizio di luglio, dove difenderò il mio titolo sui 200. Gli Assoluti a fine luglio a Molfetta e i Mondiali a Budapest dal 19 al 27 agosto. Vorrei confermarmi e migliorarmi, che resta sempre l’obiettivo. Confermarsi non è scontato, bisogna lavorare tanto ma siamo qui per questo».

Tra Quartu e Cagliari.

«Sì. Adesso mi alleno in palestra a Is Arenas e in pista a Cagliari, ma spero che un giorno si possa fare tutto a Quartu. Sono amareggiata e delusa, non vedo nessun movimento, sto quasi perdendo le speranze. Il mio sogno sarebbe gareggiare a Quartu, chissà, magari nel 2024, che è l’anno olimpico».

