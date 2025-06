Kaddari e Tortu settimi a Roma 

Un Golden gala con tanto azzurro (quattro podi, anche se nessuna vittoria), ma non con tanta Sardegna. Almeno non quanto si sperava, con due velocisti in gara al cospetto di atleti di livello internazionale.

Dalia Kaddari si è piazzata settima in 23”12 nei 200 metri vinti dall’americana Anavia Battle in 22”53. La quartese delle Fiamme Oro non ha certo fatto una brutta gara, anche se non è riuscita a spostarsi finalmente da quella che è diventata una palude dei tempi attorno ai 23”. Certo, non mancano le attenuanti (la caduta di Savona, la prima corsia, la serata molto umida), ma di sicuro lei per prima preferirebbe esibire tempi piuttosto che alibi. Ancora una volta è parsa spegnersi nei 50 metri finali dopo una discreta curva.

Il tempiese

Filippo Tortu non aveva certo una concorrenza morbida sui 100 metri («La mia gara sono i 200», aveva ribadito alla vigilia), dominati da Trayvon Bromell in 9”84. Per il tempiese una prova interlocutoria in 10”19 (7°), mentre Chituru Ali si è infortunato e rialzato nel finale. «Gara di altissimo livello, mi è spiaciuto non farne parte come avrei voluto», ha detto Pippo. «Penso di aver fatto un ottimo avvio, ci avevo lavorato molto, ma gli ultimi metri mi sembrava di essere in salita. C’è da lavorare, parto da una discreta base ma credevo di stare meglio», ha detto alla Rai.

Le altre gare

Nella altre gare, sensazionale prestazione di Nadia Battocletti, terza nei 5000 metri, dominati dalla keniana Beatrice Chebet con il secondo tempo di sempre (14’03”69). L’azzurra ha demolito il proprio primato italiano, fissandolo a 14’23”15. Nel salto in alto, un modesto 2,16 per Gimbo Tamberi convinto dai tifosi a gareggiare fuori forma e fermato dall’asticella a 2,20. L’Italia ha sperato con il diciannovenne Matteo Sioli (2,23, poi ha sfiorato i 2,26), alla fine buon quinto. Nel getto del peso, tra gli azzurri meglio Zane Weir (secondo con 21,67) di Alessandro Fabbri (sesto con 21,35 con un nullo attorno ai 22 metri). Nei 400hs, una scintillante Ayomide Folorunso è seconda in 54”21 dietro la giamaicana Andrenette Knight. Nel lungo, Mattia Furlani ha centrato l’ultimo salto a 8,13, scavalcando l’8,10 di Tentoglou, ma strozzargli in gola l’urlo di vittoria è arrivato l’australiano Liam Adcock con un grande 8,34, primato personale, che gli ha dato il successo.

Brava Lai

Nelle gare Master sui 100 metri, in uno scenario così prestigioso, netto successo per la primatista italiana Daniela Lai (F45, Cagliari Atl. Leggera) in 12”35 (vento -0,4 m/s). Sesta Cinzia Zucca (F50, Lib. Campidano) in 13”42. Tra gli uomini, 4° Michele Zucca (M45, GP Assemini) in 11”75 (+0,2). ( c.a.m. )

