Atletica.
18 settembre 2025 alle 00:13

Kaddari e Tortu, dai 200 metri doppia delusione 

Dalia Kaddari e Vittoria Fontana, Filippo Tortu e Fausto Desalu: i quattro duecentisti azzurri mancano l’accesso alla semifinale e per l’Italia della velocità è un mercoledì nero sulla pista di Tokyo. Bruciano gli insuccessi di Kaddari e Desalu, che forse hanno sprecato la chance di un risultato l’ingresso tra i migliori 24, perché non era lecito chiedere di più che probabilmente era nelle loro gambe.

La gara femminile

Dalia non è stata fortunata nel sorteggio, dovendo correre in 2ª corsia, ma l’uscita dalla curva l’ha portata sul rettilineo già in ritardo: il 23”11 all’arrivo (quinta della propria batteria) è una conseguenza della condotta di gara: «Ha fatto una curva lenta rispetto al suo standard», ammette l’allenatore Fabrizio Fanni. «Voleva controllare ma quando è entrata in rettilineo, pur cercando di reagire, era troppo indietro. Peccato, è mancato un decimo. La seconda corsia non l’ha aiutata ma è strano che sia lei, sia Fontana, nonostante un ottimo tempo di reazione, non si siano trovate». La lombarda ha chiuso ottava in 22231. «Forse Dalia è stata inganna dai riferimenti», prosegue Fanni. «Stava bene, era decisa come non mai. Poteva confermarsi sui suoi tempi. La curva che pè il suo pezzo forte stavolta l’ha tradita per un eccesso di controllo». E conferma: «Un po’ è un’occasione persa ma questa delusione va trasformata in carica per la staffetta. E lei quando qualcosa non va si carica ancora di più».

La gara maschile

I velocisti azzurri Fausto Desalu e Filippo Tortu non sono riusciti a superare le batterie dei 200 metri ai Mondiali di Tokyo, eliminato subito. Desalu, quinto nella batteria dominata da Noah Lyles con 19″99, col tempo di 20”43 è restato fuori per soli 5 millesimi. Anche Tortu ha chiuso al quinto posto, ma con un tempo ancora superiore, 20”49. «Non sono stato fortunatissimo ma sono contento della stagione. Mi mancava la ciliegina sulla torta», ha detto Fausto. «Non avrei dovuto nemmeno farla questa batteria», le aprole del tempiese Tortu, «però ho voluto provarci. Ho fatto bene la curva ma nel rettilineo la gamba destra mi ha messo in difficoltà. Certo è un risultato che non mi soddisfa. La staffetta 4x100? Sono disposizione per farla e anche per non esserci. Decideranno i tecnici».

