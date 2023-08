Kaddari e Tortu cercano il pass per le semifinali 

L’attesa sarà un po’ più breve. Le batterie dei 200 metri, primo appuntamento dei mondiali di atletica in cui sventolare i Quattro Mori, sono state anticipare di 45 minuti. Perciò Dalia Kaddari, che è stata inserita nell’ultima di sei batterie, scatterà dai blocchi alle 11.55. Sesta batteria, sesta corsia per la quartese che, come ha detto il suo tecnico Fabrizio Fanni, «sta bene, è carica e concentrata. Il passaggio del turno è aperto alle tre migliori, ma nella sua batteria ci sono atlete come la britannica Asher-Smith e l’americana Kayla White e bisognerà dare il massimo». Con un personale migliore di Dalia anche la brasiliana Rosa e l’ivoriana Koneè. Passano tre le 24 semifinaliste anche i migliori 6 tempi ripescati.

Pippo smania

Alle 12.15 cominceranno le sette batterie maschili e in prima c’è subito Fausto Desalu. Per vedere Filippo Tortu bisognerà attendere le 12.50 (sesta batteria, terza corsia): «Non vedo l'ora di scendere in pista. È il mio quarto Mondiale, ogni volta è una storia a sé, ma vivo sempre allo stesso modo la vigilia e sono molto convinto di poter fare bene, visto com'è andata l'ultima gara con 20”14 agli Assoluti di Molfetta, a quattro centesimi dal personale», ha detto ieri il tempiese delle Fiamme Gialle alla vigilia. «Per andare in semifinale si dovrà correre già molto forte. Ho avuto modo di allenarmi nell'impianto di riscaldamento, respirare l'atmosfera vedendo quelli che ormai sono i miei ex avversari dei 100 metri. Comincia a salire l'adrenalina, dovrò essere bravo a portarla in campo». Obiettivo dichiarato: «Andare in finale, ma era così anche quando correvo in 20”61 un paio di mesi fa agli Europei a squadre. Punto anche a scendere sotto i 20 secondi, perché credo che potrebbe servire un crono attorno a 19”95 per la finale. Spero di trovarmi di fronte al problema di avere la batteria della 4x100 e la finale dei 200 metri nell'arco di un paio di ore, venerdì sera, e io darei la disponibilità in ogni caso, ma poi ovviamente si dovrà valutare in base a come andrà: anche con la 4x100 vogliamo andare in finale e provare a giocarcela».

