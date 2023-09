Kaddari e tamberi stelle a bellinzona 

Dalia Kaddari è tra le stelle internazionali attese a Bellinzona. Al Galà dei Castelli (diretta su Sky Sport Arena dalle 20), accanto ai campioni come Gianmarco Tamberi e Femke Bol, freschi di oro mondiale a Budapest, c’è anche la poliziotta, che alle 21.38 correrà i 200 metri. Nella rassegna iridata, ha dato prova del suo eccellente stato di forma, qualificandosi per le semifinali del mezzo giro di pista con un ottimo 22”67, che ha fatto tremare il record italiano assoluto di Libania Grenot, distante solo 11 centesimi (22”56). In questo senso, l’appuntamento nel Canton Ticino, potrebbe rivelarsi un’occasione molto preziosa, per la quartese in forza alle Fiamme Oro, che, a parte l’americana Tamara Clark (22”02), troverà avversarie alla propria portata.

Tra i campioni annunciati, la portoricana Jasmine Camacho-Queen, iridata dei 100 hs, il discobolo svedese Daniel Stahl e il canadese André De Grasse sui 100.

Sabato a Sassari, nella manifestazione provinciale su pista, doppietta di Oliver Comoli (Atletica Olbia) che si è aggiudicato i 100 con un ottimo 10”63 e i 400 in 48”33. Da segnalare anche la prova di Elisa Pintus, sassarese del Cus Cagliari che ha lanciato il peso a 14.07 metri.

