Kaddari e Patta, che festa! 

L’ultima corsa è stata in aereo. Dalia Kaddari e Lorenzo Patta avevano scelto uno scalo a Monaco per rientrare a casa dai Mondiali di Budapest, ma in Baviera hanno dovuto subire una falsa partenza. Niente volo per Cagliari, immediata ricerca di un posto per Roma e quindi verso la Sardegna. A Elmas i tifosi arrivati (soprattutto) da Oristano, attendono e alle 23.45 possono dare sfogo alla loro affettuosa e caldissima accoglienza. I due azzurri, sfiniti, si lasciano travolgere e avvolgere nella bandiera con i Quattro Mori. Argento nella 4x100 il finanziere di Oristano (i primi congratulazioni nella zona arrivi sono dei colleghi in divisa), semifinalista nei 200 metri e quarta con la staffetta veloce che ha disintegrato il record italiano la quartese. Un mondiale da mettere in cornice.

La felicità

Dalia è raggiante: «Torno felicissima da questo mondiale che vorrei definire emozionante», dice la quattro volte campionessa italiana dei 200 metri (e ha solo 22 anni!), stringendo mani di passeggeri che si congratulano con lei, «abbiamo concluso nel migliore dei modi: con le ragazze un quarto posto che un anno fa non ci saremmo neppure sognate. Quest’anno ce l’abbiamo fatta e in più con un tempo straordinario». Ma c’è anche l’orgoglio per il risultato individuale: «Sì, mi rende contenta anche la mia gara, che è andata molto bene, oltre le mie aspettative. Credo che siamo sulla strada giusta per l'anno prossimo». Se è arrivato il record italiano nella 4x100, non è stato così per i 200. Il 22”56 di Libania Grenot resta a 11 centesimi. Uno stimolo in più: «Non è lontano è non vedo l’ora di poterlo battere ma battere quello di squadra è altrettanto bello. Un’emozione condivisa, che dà felicità».

Argento in valigia

Per la poliziotta di Quartu potrebbe esserci ancora un’uscita prima di chiudere una stagione molto faticosa. Patta, invece, trova tutti i suoi amici quindi è letteralmente travolto. L’Atletica Oristano è presente in forze e lui non fa nulla per nascondere la gioia di avercela fatta, dopo tanta paura. L’unica cosa che nasconde è la medaglia («È in valigia»), che per lui vale più di quella d’oro di Tokyo: «Perché per me non è stato un periodo facilissimo», spiega, «l’ultimo mese è stato davvero tosto, ho avuto un piccolo infortunio che mi ha costretto a saltare dei campionati italiani in cui potevo dire la mia e non ero sicuro di poter recuperare per i Mondiali. Per fortuna ce l’ho fatta, il direttore (Filippo Di Mulo, ndr ) mi ha dato la possibilità di correre e devo ringraziar anche lui».

D’altra parte Patta non è il più il cucciolo del gruppo come era (ventenne) a Tokyo. Oggi rappresenta l’affidabilità nel quartetto azzurro: «Devo dare merito all'allenatore perché è merito suo e della fiducia che mi sta dando. Mi vede come un jolly, uno che riesce a fare tutto e io sono ben felice di ripagare la sua fiducia». Certo, la paura di mancare l'appuntamento è stata tanta: «Tantissima. per fortuna è acqua passata e adesso guardiamo avanti. Non so se la stagione sia chiusa, lo decideremo con il mio allenatore. Ci aspetta una stagione parecchio dura e che inizierà molto presto».

RIPRODUZIONE RISERVATA