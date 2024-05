Kaddari e la 4x100 a Parigi 

C’è anche la 4x100 di Dalia Kaddari. Al Mondiale di staffette di Nassau (Bahamas), dove la 4x100 maschile prima vince il bronzo, poi è squalificata, le velociste azzurre firmano l’impresa vincendo la propria batteria di ripescaggio. Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Irene Siragusa - schierata per un problema patito da Anna Bongiorni nel riscaldamento - e Arianna De Masi, stampano il miglior tempo dell'intero turno di ripescaggio con 42”60, terza prestazione italiana di sempre, che in finale avrebbero garantito loro l’argento. Per la quartese della Polizia, in attesa di vedere cosa farà nei 200 metri, la certezza di un posto ai Giochi.

Bronzo sfumato

Termina invece con la squalifica, al contrario, la finale degli uomini della 4x100: il cambio tra Marcell Jacobs e Lorenzo Patta si completa fuori settore, e l'Italia vede sfumare il terzo posto conquistato sul traguardo (38”13 il crono poi annullato) alle spalle di Stati Uniti (37”40) e Canada (37”89) e davanti alla Francia, che diventa terza in 38”44. Jacobs si è poi assunto la responsabilità dell'errore (la classica «mano mancata», a suo dire) ma conta poco rispetto al fatto di aver staccato il pass per Parigi e aver ritrovato una squadra in grado di scalare il podio olimpico con un buon Roberto Rigali (meglio in batteria che in finale), Marcell Jacobs e Filippo Tortu in crescita dopo il periodo di allenamento negli Usa e Lorenzo Patta che garantisce sempre prestazioni e affidabilità.

RIPRODUZIONE RISERVATA