Kaddari, è il tuo giorno 

Saranno le 10.30, stamattina, in Italia quando Dalia Kaddari scatterà dai blocchi posizionati in sesta corsia per cercare un posto tra le otto finaliste dei 200 metri al campionato europeo Under 23 di Espoo. La velocista di Quartu, che si esalta quando sostituisce il cremisi delle Fiamme Oro con l’azzurro della Nazionale, ha brillantemente superato il primo ostacolo, vincendo la propria batteria in 23” netti (vento +2,0 m/s), appena un centesimo più lenta della polacca Nikola Horowska (22”99, vento +2,4) e 17 centesimi più rapida della terza, la tedesca Talea Prepens. Si sono un po’ “nascoste” le francesi Pamera Losange (23”23, alle sue spalle in batteria) e Gemina Josepk (22”25, +0,7).

Il commento

Molto soddisfatto il tecnico Fabrizio Fanni: «Una gara molto buona, con una bella distribuzione dello sforzo, e una fase decontratta, sotto controllo, negli ultimi 20/30 metri. E in più il personal best stagionale», segno che la condizione della 22enne poliziotta sta arrivando quando serve. «Anche il vento è stato quello giusto rispetto alle altre batterie», prosegue il tecnico che la segue da sempre, «però la semifinale è un'altra cosa. Si riparte da zero, ma anche il primo step andava fatto. Il primo turno è sempre quello più insidioso: se non hai l’approccio mentale giusto rischi».

Verso la finale

Stamattina alle 11.30 finlandesi Dalia cercherà di ottenere uno dei primi tre posti nella propria semifinale (la prima) per accedere alla finale che ammette anche i due migliori tempi di ripescaggio e poter difendere il titolo di Tallinn 2021. Avrà come riferimenti la polacca Romaszko in settima e la svizzera Pointet in ottava e alle spalle la Joseph.

Non troppo alto

Non ha fatto una brutta gara neppure Massimiliano Luiu, ma per l’altista di Sassari, anch’egli tesserato con le Fiamme Oro, è arrivato un sesto posto non esaltante. Luiu è salito bene sino a 2,15 (passato al secondo tentativo), poi dopo un primo errore a 2,19 (che rappresenta il suo personal best), ha cercato il “colpaccio” spostando l’asticella a 2,22 ma senza riuscire a fare il miracolo.

Tante medaglie

Per l’Italia è stata una giornata positiva e si è mosso anche il medagliere che vede gli azzurri adesso al nono posto con un oro (la 4x100 uomini), tre argenti (Sara Nestola nei 10.000, Lorenzo Simonelli nei 110 hs ed Elena Carraro nei 100 hs) e i bronzi di Michele Fina nel giavellotto e di Aurora Bado sempre nei 10.000 che si aggiungono ai due argenti della marcia 20 km. Oggi ultima gironata di gare.

