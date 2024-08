Kaddari correrà i 200 al “Golden gala” di Roma 

Dalia Kaddari ritorna sul luogo del misfatto. La velocista quartese si era infortunata a Roma nel corso della staffetta 4x100 agli Europei e, a causa di quell’infortunio, era rimasta ferma per quattro settimane compromettendo le prestazioni olimpiche. Adesso tornerà a gareggiare proprio sulla pista dello Stadio Olimpico.

Lo farà il prossimo venerdì 30 agosto, nel corso del “Golden gala-Pietro Mennera”, la tappa italiana della Diamond League, quando correrà i 200 metri. Un’occasione per buttarsi alle spalle il periodo-no e ripartire alla ricerca di prestazioni più consone ai propri standard di quanto non lo possa essere il 23”249 stampato a Parigi. La concorrenza e, conseguentemente, gli stimoli per far bene, non mancheranno di certo alla poliziotta che nel frattempo si allena a Cagliari sotto la guida di Fabrizio Fanni.

La speranza è di riuscire a inserire altre gare prima della conclusione di una stagione che non ha riservato a Dalia le soddisfazioni che si attendeva. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA