Kaddari ci riprova oggi nei ripescaggi 

Che non fosse al meglio lo si sapeva. L’ultima immagine di Dalia Kaddari risaliva alla 4x100 agli Europei: sul viso l’espressione di dolore mentre consegnava il testimone nonostante l’infortunio. Il 23”49 di ieri mattina nella batteria dei 200 metri, al rientro alle gare, può essere figlio di quell’infortunio (più grave del previsto), che le è costato molti giorni di stop.

Sesta sulle sette della proprie serie, la velocista azzurra di Quartu non ha dubbi: «Non è un crono che mi rappresenta, perché ho poche gare alle spalle e ci sarebbe voluto un mese in più di lavoro, ma domani (oggi, ndr ) cercherò di fare molto meglio», le sue parole riportate dalla Fidal. Curiosamente l’altra azzurra, Anna Bongiorni, settima nella propria batteria, ha fatto praticamente lo stesso tempo (un millesimo meglio): sono rispettivamente 40ª e 41ª sulle 45 partecipanti, in una prova che ha visto il forfait di due big come la giamaicana Shericka Jackson e l’ivoriana Marie Josée Ta Lou. Il miglior crono (22”20) è della statunitense Gabby Thomas.

Oggi dalle 12.50 i ripescaggi per ottenere gli ultimi pass per le semifinali (ore 20.45). Passa la prima di ciascuna delle 4 batterie (più i due migliori tempi). Kaddari (corsia 2 nella 2ª) vuole correre: ne ha bisogno. ( c.a.m. )

