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Atletica leggera.
20 luglio 2026 alle 01:43

Kaddari, buon 200 a Elmas  

Dalia corre in 23”19: è il suo miglior crono stagionale 

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Elmas. Le zanzare impazzano quando a Elmas, nel riuscito Meeting Edoardo Sanna, Dalia Kaddari va ai blocchi di partenza dei 200 metri. Scorre leggera sulla pista e piomba sul traguardo in 23”19 (-1,0) migliorando il suo stagionale e tenendo vive le ambizioni europee.
Poco prima Laura Frattaroli (Fiamme Oro) corre tranquilla i 400 metri in 54”93, un tantino troppo rispetto alle attese e alle ambizioni. Ma non dimentichiamo che è appena rientrata da Celle Ligure dove ha dimostrato di valere ampiamente la convocazione ai Mondiali Under 20 di Eugene. Alle sue spalle si piazzano Bianca Miglior (Atl. Ogliastra) purtroppo ancora di un pizzico sopra il minuto (1'00"68) e Laura Murgia (Amsicora), che i 400 non li aveva mai corsi, in 1'00"83.

Le altre gare

Nei 100 donne, col vento contrario al rettilineo, rinunciano alla gara la campionessa sarda Emma Manconi e la pluricampionessa italiana Dalia Kaddari, che approfitta della “gita” per allenarsi. Così ad aggiudicarsi la prova è Giulia Mannu (Amsicora) in 12”37 (-1,4) sulla consocia Laura Murgia, 12”43, e Marta Bianchina (Delogu), 12”53. Tra gli uomini vince Stefano Panzacchi (Riccardi) in 10”99 davanti all'Allievo Mattia Lianas (Lib. Campidano, 11”23). In altre serie Roberto Parodo (Jolao Iglesias) 11”26 (+0,3) e Christian Atzori (Dinamica), 11”28 (-1,0). Nel lungo continua a migliorarsi l'Under 18 Giulia Palla (Cagliari Atl. Leggera) che al primo salto piazza un 5,81 metri (+1,1) che migliora abbondantemente il 5,34 di Dorgali.

Rappresentativa
Chiude invece in coda alla classifica l'incompleta Rappresentativa Sarda Under20-23, al 2° Trofeo dell'Adriatico disputato a Macerata, dopo Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Umbria, Puglia, Abruzzo e Alto Adige. Oltre ai risultati pubblicati ieri, vicinissimo al personale di 3'53"47 Mattia Careddu (Atl. Legg. Porto Torres) è stato quarto nei 1500 metri in 3’53”47, nell'alto 1,91 per Davide Attene (Atl. Olbia), nel lungo 5,30 (+1,1) di Camilla Pirisi (Ichnos) e nel triplo terza piazza per Martina Carboni (Ichnos), 11,46 (+0,4). Nei 100 quarto Daniele Deiana (Atl. Olbia) in 10”88 (+0,0).

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