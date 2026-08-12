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Europei di atletica leggera.
13 agosto 2026 alle 00:23

Kaddari, applausi e rimpianti 

Corre i 200 metri in 22”96 ma è la prima delle escluse dalla finale di oggi 

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Dai, ammettetelo, sia denigratori sia tifosi: che Dalia Kaddari sarebbe riuscita a superare il primo turno dei 200 metri e poi, in semifinale, a essere la prima delle escluse dalla finale, nessuno ci avrebbe pensato. I campionati europei di Birmingham, ieri alla terza giornata, parlano dialetto campidanese grazie alla velocista di Quartu Sant'Elena che ha sfiorato la qualificazione della finale del mezzo giro di pista per soli due decimi. Dopo aver corso ieri mattina, in batteria, in 23”14, sua migliore prestazione stagionale, diciottesima di sempre, ieri sera ha corso in 22”96, per il quinto anno consecutivo sotto i 23”. Passano le prime due di ognuna delle tre semifinali, la poliziotta resiste tra i due tempi migliori sino alla terza, poi viene scavalcata dal 22”77 dell’ungherese Boglárka Takács e resta a 22 centesimi dal sogno.

Soddisfatta
«Ci ho sperato fino all'ultimo, ma il livello è veramente alto», racconta ai microfoni di Sky Sport», «sapevo che il 22”96 potesse non bastare, però ci speravo perché nel 2022 sono riuscita con il ripescaggio a rientrare all'ultimo». Resta la prestazione: «Devo dire che sono molto soddisfatta per com'era iniziata la stagione. Però sapevo di poter valere molto di più e oggi l'ho dimostrato. Peccato per la finale mancata», dice a denti stretti, «ma si è visto che ho corso con molta più scioltezza, più sicurezza in quello che facevo. Sono davvero contenta di essere arrivata qua in forma, che sto entrando in forma in questo momento, perché era l'obiettivo della stagione».

Più gare

«Peccato, io ci contavo», ribadisce il suo allenatore Fabrizio Fanni, che prosegue: «Stava bene e in sostanza l'ha esclusa dalla finale la Adeleke, vincitrice della terza semifinale, che in genere fa il 400 metri e chissà perché proprio questa volta ha deciso di gareggiare nei 200. Comunque il suo 22"96 comincia a essere interessante. Dalia ha bisogno di gareggiare e adesso di saranno i Giochi del Mediterraneo per i quali è stata convocata nella staffetta. Spero possa fare anche i 200 visto che ormai ha raggiunto il picco di forma».

Oggi a Birmingham
Oltre alla finale dei 200 metri donne senza italiane, alle 22.50, ma in quella del salto triplo femminile le azzurre Dariya Derkach e Erika Saraceni sono favorite. Ci sono le batterie dei 200 metri maschili col campione italiano Filippo Dezza e Eduardo Longobardi (12.05), con Fausto Desalu (terzo nel ranking europeo) direttamente ai blocchi nel secondo turno (21.05), e le semifinali degli 800 metri con la neoprimatista italiana Eloisa Coiro impegnata alle 13.19 (eventuale finale domani alle 22.46). Copertura televisiva assicurata da Rai Sport, Rai 2, Eurosport e Sky.

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