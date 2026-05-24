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25 maggio 2026 alle 01:17

Juventus, un fallimento 

Spalletti in Europa League, in Champions va Fabregas 

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Torino 2

Juventus 2

Torino (3-4-1-2) : Paleari, Coco, Ismajli, Ebosse, Pedersen (24' st Prati), Ilkhan (18' st Njie), Gineitis (1' st Casadei), Obrador (18' st Nkounkou), Vlasic, Zapata (10' st Adams), Simeone (81 Israel, 99 Siviero, 8 Ilic, 17 Kulenovic, 20 Lazaro, 34 Biraghi, 61 Tameze, 84 Gabellini, 93 Pellini). All.: D'Aversa.

Juventus (4-2-3-1) : Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso (17' st Holm), Locatelli, Thuram (25' st Koopmeiners), Conceicao (25' st Miretti), Mckennie, Boga (33' st Zhegrova), Vlahovic (17' st David). In panchina Di Gregorio, Pinsoglio, Yildiz, Milik, Adzic, Kostic, Openda, Cabal. Allenatore Spalletti.

Arbitro : Zufferli di Udine.

Reti : nel pt 24' Vlahovic; nel st 9' Vlahovic, 15' Casadei, 39' Adams.

Note : angoli 6 a 6; recupero 3' e 5'; ammoniti Kalulu per gioco falloso, Ebosse e Zhegrova per comportamento non regolamentare.

Torino. La Juventus chiude una stagione fallimentare pareggiando nel derby con il Torino (2-2) e vede sfumare il traguardo della Champions League. Dramma nel dramma l’aggressione a un tifoso bianconero che finisce in ospedale in codice rosso. La partita comincia con un'ora di ritardo in un clima surreale perché i tifosi della Juve prima minacciano di invadere il campo nel caso in cui si giochi la partita ma poi, al fischio d’inizio (con un’ora di ritardo) abbandonano gli spalti.

Primo tempo

La Juve comincia premendo sull’acceleratore e dopo alcune occasioni fallite, al 24’, trova il gol del vantaggio con Vlahovic. L’attaccante serbo riceve spalle alla porta in piena area un assist di Thuram, si gira e lascia partire un sinistro che, complice la deviazione di un difensore, beffa Paleari.

Ripresa

Dopo l’intervallo appare già chiaro, visti i risultati dagli altri campi, che il traguardo più ambito sarebbe sfumato. La Juventus cerca comunque di fare la sua parte e al 9’ Vlahovic, dopo una combinazione con Conceicao, infila ancora il portiere granata con un rasoterra chirurgico di destro. Il match sembra chiuso ma il Toro non molla e si rimette in piedi grazie alle reti di Casadei e Adams che valgono il pareggio.

Dopo gara

Negli spogliatoi Luciano Spalletti non cerca alibi, ricorda i tanti punti persoi per strada e parla di ricostruzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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