Juventus, subito la Champions per una conferma 

Torino. Vittoria allo Stadium e nessun gol subito in uno scontro diretto, così la Juve prova a dare una svolta positiva alla stagione. Da 70 giorni i bianconeri non trovavano i tre punti davanti ai propri tifosi, dallo 0-0 proprio contro il Milan di fine novembre la squadra non blindava la propria porta in campionato: ecco perché Thiago Motta può essere soddisfatto dopo il primo squillo del 2025. Tra l’altro, i bianconeri hanno “vendicato" la sconfitta a inizio anno proprio contro il Milan, nella semifinale della Supercoppa italiana a Ryiad.

A frenare un po’ gli entusiasmi, però, ci sono ancora le notizie che arrivano dall’infermeria, tutt’altro che confortanti. Oltre a Yildiz, infatti, pure McKennie è uscito malconcio dalla sfida contro i rossoneri: le condizioni dei due non spaventano lo staff medico, ma visto che si torna in campo già martedì con la trasferta di Champions contro il Brugge è inevitabile che entrambi siano in forte dubbio. La missione recuperi per la gara in Belgio comprende anche Conceicao, il quale spera di riuscire a tornare a disposizione. C’è anche Vlahovic che, dopo lo spezzone nella gara contro i rossoneri, si candida per una maglia da titolare e per aggiornare le statistiche personali, con l’ultima rete in tutte le competizioni datata 17 dicembre in Coppa Italia. A Brugge sarà il penultimo appuntamento della prima fase della nuova Champions, gli 11 punti in sei gare non danno la certezza matematica del passaggio al turno successivo ma fanno intravedere un posto tra le prime 24. Attualmente la Juventus è a due punti dall'ottavo posto che vale gli ottavi senza passare dalla trappola dei playoff. Dopo Brugge si sarà, il 29 gennaio, il Benfica allo Stadium.

