All’Allianz Stadium.
04 gennaio 2026 alle 00:12

Juventus sprecona e Falcone regala un punto al Lecce 

Juventus 1

Lecce 1

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (24' st Kostic), Locatelli (32' st O- penda), Thuram (24' st Koopmei- ners), Conceiçao (1' st Zhegrova), McKennie (38' st Adzic), Yildiz, David. In panchina Perin, Pinso- glio, Miretti, Joao Mario, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe. All. Spalletti.

Lecce (4-1-4-1) : Falcone, Perez (32' pt Veiga), Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo, Ramadani, Pierotti (23' st Ndaba), Kaba, Maleh, Banda (36' st Helgason), Camarda (23' st Stulic). In panchina Samooja, Bleve, Siebert, Sala, N'Dri, Jean, Kouassi, Gorter, Marchwinski. All. Del Rosso.

Arbitro : Collu di Cagliari

Reti : nel pt 47' Banda, nel st 4' McKennie.

Torino. Il 2026 della Juventus si apre con una marea di rimpianti e una buona dose di fischi: l'1-1 contro il Lecce ha il sapore dell'occasione persa. Anche l'andamento della gara, tra il regalo di Cambiaso per il vantaggio di Banda e il rigore fallito malamente da David, lasciano l'amaro in bocca ai bianconeri, mentre i salentini esultano per un punto pesante in chiave salvezza e si godono un super Falcone.

La Juve inizia forte: Cambiaso impegna al 3’ Falcone che dopo altri 5’ è ancora protagonista: Yildiz crossa, David colpisce di testa, l'estremo difensore è bravo e fortunato a deviare sul palo e poi bloccare il pallone che balla sulla linea. Il Lecce trema ma resiste, poi nel recupero passa: Cambiaso azzarda un sanguinoso passaggio in orizzontale e invece di trovare Bremer o Kalulu serve Banda, che si accentra e batte Di Gregorio.

Spalletti inizia la ripresa con Zhegrova al posto di Conceiçao e pareggia subito con McKennie. La Juve crede nella rimonta, al 62' l'episodio che può cambiare la gara: il tiro di David viene ribattuto in corner da Kaba, l'arbitro Collu è richiamato dal Var e concede il rigore per il tocco di mano del giallorosso nonostante la distanza ravvicinata. Yildiz cede a Davis che tenta un improbabile “scavetto” e trova la respinta di Falcone con i piedi. In pieno recupero, lo stesso turco colpisce il palo e Openda, sulla ribattuta, tira alto a porta vuota.

