Juventus, solo una multa 

Torino. La seconda indagine sportiva sulla Juventus, legata alla “manovra stipendi” e considerata più insidiosa e grave di quella sulle plusvalenze ritenute fittizie, si chiude con un patteggiamento e una pena minima a fronte di ipotesi ben peggiori. Non la retrocessione né un’ulteriore decurtazione di punti ma una sanzione pecuniaria tutto sommato fronteggiabile da una società come quella bianconera. Un’ammenda di 718.240 euro che mette il cappello su questa vicenda e quella precedente, perché ieri il Tribunale federale ha dato il via libera a un accordo tra club e Procura che prevede anche la rinuncia, da parte della società, a ricorrere al Collegio di garanzia (e magari alla magistratura amministrativa) contro il -10 in classifica legato alla questione plusvalenze, che diventa dunque definitivo. La sentenza chiude due anni di inchieste e procedimenti sportivi, cristallizza la graduatoria in Serie A, elimina le incertezze sul futuro del club e ha effetti anche in Borsa, perché il titolo della Juve ha subito guadagnato il 7 per cento.

La Uefa

Ora si attende l’Uefa: se ritenesse congrua la punizione, la vicenda terminerebbe qui e la squadra parteciperà alle coppe europee (al momento è qualificata alla Conference); viceversa, potrebbe estromettere i bianconeri dalle competizioni continentali per uno o più anni. Ecco perché per il club è fondamentale andare in Europa già quest’anno, perché l’eventuale estromissione sarà scontata solo alla prima qualificazione europea utile.

La società

La decisione di patteggiare, che riguarda le stagioni 2019/20 e 2020/21, i rapporti con alcuni agenti sportivi e presunti “rapporti di partnership” sospette con altre squadre (tra cui il Cagliari per la compravendita di Cerri), è arrivata «nel miglior interesse della società, dei suoi azionisti e di tutte le parti interessate», ha spiegato in una nota il club, che ha comunque insistito nel ribadire «la correttezza del proprio operato e la fondatezza delle proprie argomentazioni difensive». La «definizione di tutti i procedimenti sportivi mette un punto fermo e supera lo stato di tensione e instabilità che discenderebbe dalla prosecuzione di contenziosi incerti negli esiti e nei tempi». Così dirigenza, allenatore e giocatori potranno «concentrarsi sull’attività sportiva e in particolare sulla programmazione della prossima stagione».