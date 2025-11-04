VaiOnline
Champions League.
05 novembre 2025 alle 00:14

Juventus, solo un pareggio 

Lo Sporting strappa un punto: la qualificazione è in salita 

Juventus 1

Sporting Lisbona 1

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Koopmeiners, McKennie, Locatelli (38’ st Miretti), Thuram (27’ st Kostic), Cambiaso, Conceicao (27’ st Zhegrova), Yildiz (42’ st David), Vlahović (38’ st Adzic). Allenatore Spalletti.

Sporting Lisbona (4-2-3-1) : Rui Silva, Vagiannidis (22’ st Quaresma), Diomande, Inacio, Araujo, Simoes (37’ st Morita), Hjulmand, Quenda (22’ st Catamo), Trincao, Goncalves (37’ st Santos), Ioannidis (27’ st Suarez). Allenatore Rui Borges.

Arbitro : Siebert (Germania).

Reti : pt 12’ Araujo, 34’ Vlahović.

Note : ammoniti Thuram, Araujo, Cambiaso, Goncalves, Hjulmand.

Torino. Anche con Luciano Spalletti la prima vittoria stagionale della Juventus in Champions League rimane un tabù. Contro lo Sporting Lisbona finisce 1-1, un indemoniato Vlahović risponde al vantaggio portoghese firmato Araujo. Succede tutto nel primo tempo, mentre nella ripresa i bianconeri non riescono a sfondare. Adesso per la Juve inizia a farsi complicata: i tre punti in quattro giornate sono davvero pochi, considerando che un anno fa ne servivano 11 per entrare nelle prime 24 e andare avanti nella competizione.

Yildiz gioca sulla trequarti insieme a Conceicao mentre Koopmeiners viene riproposto come braccetto sinistro nel terzetto difensivo con Kalulu e Gatti; Cambiaso trasloca a sinistra e a destra c’è McKennie con Thuram-Locatelli coppia di centrocampisti. In attacco gioca ancora Vlahovic ed è lui ad accendere la sfida al 9’ con una girata al volo di sinistro trovando la risposta di Rui Silva. Ma al primo affondo i portoghesi passano: Ioannidis passa da Trincao, poi la palla finisce al terzino Araujo che segna con un diagonale rasoterra.

La Juve patisce il contraccolpo e dopo 2’ rischia il tracollo con Trincao che colpisce la traversa. I ritmi sono altissimi, i bianconeri creano due grandi occasioni ancora con Vlahović di testa e di sinistro trovando uno straordinario Rui Silva. Al 34’ il pari: Yildiz infila per Thuram, il francese trova il serbo che in spaccata insacca. A fine primo tempo Inacio con la punta del piede devia in corner il sinistro di Conceicao da pochi passi.

Anche nella ripresa è Vlahovic a caricarsi la Juve sulle spalle, il suo primo tentativo arriva dopo 5’ ma è troppo centrale. Rui Borges fa entrare Quaresma, Catamo e Suarez, Spalletti risponde con Kostic e Zhegrova e poi con Adzic, Miretti e David. In pieno recupero il canadese svetta sul cross di Kalulu e Rui Silva è ancora bravo a deviare in corner. Finisce 1-1, il punto lascia molto più soddisfatto Rui Borges di Spalletti. E ora per la Juve ci sarà il derby col Toro sabato alle 18 allo Stadium.

