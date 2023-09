JUVENTUs senza pietà, empoli giù 

Empoli 0

Juventus 2

Empoli (4-3-3) : Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini (16' st Grassi), Marin (26' st Kovalenko), Maleh; Baldanzi (16' st Cancellieri), Caputo (26' st Destro), Cambiaghi (38' st Gyasi). In panchina Perisan, Stubljar, Cacace, Guarino, Ebuehi, Ismajli, Ranocchia, Bastoni, Shpendi. Allenatore Zanetti.

Juventus (3-5-2) : Perin; Danilo, Bremer, Gatti; McKennie (38' st Weah), Miretti (16' st Pogba), Locatelli, Rabiot, Kostic (26' st Cambiaso); Vlahovic (26' st Milik), Chiesa (38' st Kean).

In panchina Pinsoglio, Daffara, Alex Sandro, Rugani, Fagioli, Nicolussi, Yildiz, Iling). Allenatore Allegri.

Arbitro : Ayroldi di Molfetta. Reti : nel pt 24' Danilo; nel st 37' Chiesa.

Note : angoli 7-3 per l'Empoli; recupero 3' e 7'; ammoniti Locatelli, Miretti, Gyasi per gioco falloso, Vlahovic per comportamento non regolamentare; spettatori 15.702, incasso 375.187 euro.

Empoli. La Juve va. Sciolta, determinata anche se non al massimo. In grado comunque di esprimere la sua superiorità schiacciante di fronte a un Empoli che, buona volontà a parte, è ben poca cosa davanti all’undici di Allegri. Finisce 2-0.

Più spregiudicata

Stavolta il tecnico di Livorno, una volta che la squadra è passata in vantaggio (zampata di Danilo a centro area, non ha ordinato di fare le barricate ma ha permesso il pressing alto e fruttuoso, con risultati incoraggianti. L’Empoli non ha mai centrato lo specchio della porta e Perin ha trascorso una serata da spettatore non pagante.

Kostic, alla prima da titolare, non ha tradito le attese. Ha garantito ampiezza a sinistra e permesso a Chiesa di accentrarsi e attaccare la profondità con maggiore successo. Non è un caso che, in un secondo tempo dominato dai bianconeri, l’attaccante di Allegri abbia sfruttato al meglio una ripartenza e firmato il raddoppio a porta sguarnita dopo aver resistito con successo all’uscita di Berisha che ha rischiato il rosso.

Madama avrebbe potuto raddoppiare già nel primo tempo se Vlahovic, comunque attivissimo, non avesse fallito calciando in bocca a Berisha un penalty concesso per un atterramento in area di gatti ad opera di Maleh. In mezzo tanta Juve, con una rete di pregevole fattura annullata a Pogba e una traversa centrata da Milik, bravo anche come assist man in occasione della rete di Chiesa.

