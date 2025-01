Juventus, riecco il pareggio 

Club Brugge 0

Juventus 0

Club Brugge (4-5-1) : Mignolet, Sabbe (24' st Seys), Ordonez, Mechele, De Cuyper, Talbi (45' st Meijer), Jashari, Vanaken, Onyedika, Tzolis (33' st Vetle- sen), Jutgla (24' st Nilsson). In panchina Jackers, Romero, Vermant, Skoras, Nielsen, Siquet, Spileers. All. Hayen.

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Douglas Luiz (31' st Thuram), Weah (21' st Conceicao), Koopmeiners (31' st McKennie), Mbangula (21' st Yildiz), Nico Gonzalez (31' st Vlahovic). In panchina Perin, Pinsoglio, Adzic, Fagioli, Rouhi. All. Thiago Motta.

Arbitro : Bastien (Francia).

Brugge. La Juventus trova a Brugge il punto per andare avanti in Champions League nelle 24, ma non basta per sognare un posto tra le migliori otto: lo 0-0 in Belgio rappresenta un passo indietro rispetto alla vittoria contro il Milan, anche perché l'unico tiro in porta di Locatelli arriva a pochi minuti dal 90'. Nel complesso, però, i bianconeri sono virtualmente ai playoff e pure i ragazzi di Hayen escono soddisfatti, ancora in piena corsa per andare avanti nella competizione.

La partita

È Jutgla, punta spagnola del Club Brugge a mandare il primo messaggio alla Juve dopo pochi minuti. Il pubblico dello “Jan Breydel” spinge i padroni di casa, i bianconeri fanno tanto possesso palla ma la manovra è lenta, in attacco c'è poco movimento e manca qualità nell'ultimo passaggio. Così, nei primi 45 minuti l'unica giocata degna di nota è un colpo di tacco del tecnico Thiago Motta su uno spiovente che casca dalle parti della sua panchina, mentre il primo si chiude sullo 0-0 senza emozioni e con un solo cartellino giallo, a Koopmeiners nel finale. Anche la ripresa si apre con un'occasione per il Brugge ed è ancora per Jutgla, e questa volta è enorme: Di Gregorio pasticcia con i piedi, il pallone finisce all'attaccante che però calcia fuori un rigore in movimento. Al 52' finalmente si vede anche la Juve, con Mbangula che serve Nico Gonzalez, l'argentino incespica e non riesce a concludere e Douglas Luiz non trova la porta. Per l'ultimo quarto d'ora entrano Thuram, McKennie e Vlahovic, il più pericoloso è Locatelli che impegna il portiere di casa dalla distanza. Finisce 0-0, il punto fa felice il Club Brugge e nel complesso accontenta anche la Juve, che si trova virtualmente tra le prime 24 che andranno avanti nella Champions.

