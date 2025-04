Juventus quarta Fiorentina: addio maledizione Empoli 

Roma. La crisi nerazzurra, sulla strada della temibile sfida con la macchina da gol del Barcellona, mette pepe a un finale di stagione elettrizzante. La Roma rimane in scia per i posti in Europa, aspetta i posticipi di Bologna e Lazio, mantiene inalterato il vantaggio sulla Fiorentina che supera con un po’ di fatica l’Empoli. Al quarto posto sale provvisoriamente la Juve, in dieci un tempo per una follia di Yildiz, con una facile successo sul Monza, sempre più vicino alla serie B. Sull’onda del derby vinto il Milan passa a Venezia, ma le speranze d’Europa rimangono legate alla finale di Coppa Italia. Su tutti i campi emozionante e partecipato minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco, a San Siro col sottofondo di “Mission” di Morricone. A Bergamo, invece, il Lecce, che ha strappato un punto all’Atalanta, è sceso in campo con una maglia bianca senza sponsor e con la scritta “Nessun valore, nessun colore” per protestare contro il mancato rinvio della partita dopo la morte del massaggiatore.

La Juve reagisce alla sconfitta di Parma, con un successo sul rassegnato Monza. Kolo Muani ritrova il gol dopo un digiuno di 791’. A gettare le basi per il successo è però la prodezza di Nico Gonzalez, con un gran tiro dalla distanza. Poi ci pensa Yildiz a mettere nei guai Tudor con una gomitata a Bianco: rosso diretto e niente sfida col Bologna. Non perde un colpo la Fiorentina che dopo tre anni batte l’Empoli inguaiandola nella volata salvezza. Un gol di Adli e una “bicicletta” di Mandragora mettono in cassaforte il successo sull’Empoli. Il Como eguaglia il suo record di quattro vittorie di fila, come 73 anni fa, nel giorno in cui certifica la matematica salvezza.

