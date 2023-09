Juventus, prova di forza: Vlahovic ne fa due. Lazio al tappeto 

Juventus 3

Lazio 1

Juventus ( 3-5-2 ): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Mckennie (27' st Weah), Miretti (14' st Fagioli), Locatelli, Rabiot, Kostic (14' st Cambiaso); Vlahovic (38' st Kean), Chiesa (38' st Milik). In panchina Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Yildiz, Iling-Junior, Rugani, Nicolussi. All. Allegri.

Lazio ( 4-3-3 ): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (1' st Pellegrini); Kamada (33' st Guendouzi), Cataldi (1' st Rovella), Luis Alberto; Felipe Anderson (28' st Pedro), Immobile (24' st Castellanos), Zaccagni. In panchina Sepe, Mandas, Patric, Vecino, Isaksen, Lazzari, Gila. All. Sarri.

Arbitro : Maresca di Napoli.

Reti : nel pt 10' Vlahovic, 26' Chiesa; nel st 19' Luis Alberto, 22' Vlahovic.

Note : angoli 9-7 per la Lazio. Rec. 2' e 6'. Ammoniti: Miretti, Bremer, Gatti, Cambiaso, Vlahovic, Pellegrini.

I gemelli del gol della Juventus brillano ancora: Vlahovic (doppietta) e Chiesa trascinano i bianconeri contro la Lazio, Allegri batte Sarri e si avvicina alla vetta. Per i capitolini è un altro brusco stop, la rete di Luis Alberto ha fatto solo sognare la rimonta. Allo Stadium il vantaggio è immediato: al 10' McKennie riesce a tenere in campo il pallone che sembrava destinato ad uscire, Locatelli crossa in mezzo e Vlahovic anticipo Casale, girando in rete con il destro per un gol da bomber vero. Al 26' è già 2-0: il pallone parte da destra e arriva a sinistra, dove Chiesa con un mancino potente batte ancora Provedel.

Nella ripresa Luis Alberto disegna una parabola imprendibile per Szczesny e accorcia. I biancocelesti ci credono, ma Vlahovic si carica la Juve sulle spalle: splendido lo stop sul lancio di McKennie, da applausi il destro per il 3-1 . Il tris è una mazzata per la Lazio, per Sarri è la terza sconfitta.

