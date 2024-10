Juventus, non basta Perin 

Juventus 0

Stoccarda 1

Juventus (4-1-4-1) : Perin, Savona (10' st Cambiaso), Kalulu, Danilo, Cabal, Fagioli, Thuram (45' st Rouhi), Conceicao (10' st Weah), McKennie (10' st Locatelli), Yildiz, Vlahovic (23' st Adzic) (23 Pinsoglio, 38 Daffara, 4 Gatti, 51 Mbangula). All. Thiago Motta.

Stoccarda (4-2-3-1) : Nubel, Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstadt (52' st Chase), Karazor, Stiller, Millot, Undav (29' st Rieder), Leweling, Demirovic (17' st Touré) (1 Bredlow, 41 Seimen, 2 Al-Dakhil, 5 Keitel, 13 Kratzig, 15 Stenzel, 47 Malanga). All. Hoeness.

Arbitro : Eskas (Norvegia).

Reti : nel st 47' Touré.

Torino. È arrivata la prima sconfitta stagionale per la Juve, allo Stadium passa lo Stoccarda al 92'. Per tutta la sfida, però, i tedeschi legittimano la vittoria, sbagliano anche un rigore e sbattono più volte su un super Perin, ma alla fine Touré regala i primi tre punti di questa Champions. I due allenatori avevano rilevato un grande obiettivo alla vigilia: «Sarà curioso vedere chi si prenderà il pallino del gioco», dicevano praticamente in coro. Lo fa lo Stoccarda, che già dopo tre minuti trova la porta con un tiro di Mittelstadt controllato da Perin. I tedeschi al 28' vanno a un passo dal vantaggio: filtrante di Millot, movimento di Demirovic alle spalle di Danilo e Kalulu e destro che viene deviato miracolosamente sul palo da Perin. E serve anche un'altra gran parata con la mano di richiamo dell'estremo difensore per alzare in corner il tentativo aereo di Undav.

Senza sbocchi

E la Juve? La manovra dei bianconeri non funziona, Conceicao e Yildiz vengono braccati dai rispettivi dirimpettai e Vlahovic è lasciato troppo solo. Così, l'unico tentativo è una punizione di Fagioli dalla distanza che si spegne sul fondo. La ripresa si apre con il vantaggio dello Stoccarda, ma l'arbitro Eskas annulla per “mani” di Undav. Anche dopo i cambi la Juve non si scuote, Perin regala altri due grandi interventi su Demirovic e Millot. Yildiz viene anticipato a due passi dalla linea di porta da Vagnoman, ma sul capovolgimento di fronte Danilo viene ammonito e sulla punizione seguente alza troppo la gamba su Rouault: Eskas ha bisogno del Var per assegnare il rigore ed estrarre il secondo giallo per il brasiliano, Perin si esalta anche dal dischetto e respinge il tiro di Millot. Ma al 92' Toure si infila tra i difensori bianconeri e questa volta trova la rete, facendo esplodere i duemila tifosi tedeschi.

