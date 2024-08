Juventus: no di Todibo ma arriva Gonzalez 

La Juventus ha perso Todibo, centrale francese che ha scelto il West Ham, ma sta per arrivare a Nico Gonzalez: il ds Giuntoli proverà a portarlo a Torino già per la prima di campionato contro il Como. I contatti con la Fiorentina procedono, il giocatore viola ha dato l’ok al trasferimento e non è stato convocato per l’amichevole a Friburgo. La sua cessione darebbe il via all’arrivo a Firenze di Gudmundsson dal Genoa. I bianconeri insistono anche per Koopmeiners, nel mirino da mesi. L’accordo tra il centrocampista olandese e il club è stato raggiunto da e da giorni il fantasista non si allena con la formazione bergamasca. La Juve sta per presentare un’offerta di 50 milioni.

La Roma continua a cercare un terzino e ha messo nel mirino Assignon, laterale francese del Rennes (nell’ultima stagione in prestito al Burnley) per cui presenterà una prima offerta per un prestito con diritto di riscatto. Ma la notizia clamorosa è che Dybala sarebbe tentato dall’Arabia Saudita. Al-Ahli e Al-Ittihad stanno provando a portare la Joya in Saudi Pro League offrendo al giocatore un contratto da oltre 15 milioni a stagione e alla Roma 12 milioni. Cifra però troppo bassa per la società, che non è intenzionata a privarsi dell’argentino. Solo la volontà del giocatore potrebbe cambiare le carte in tavola.

La Lazio è ormai in chiusura con la Salernitana per l’acquisto di Dia. L’attaccante costerà 10 milioni più uno di bonus. L’affare si dovrebbe concretizzare nei prossimi giorni. Per Sanchez all’Udinese sembra fatta, perché il club ha diffuso su X nelle scorse ore l’immagine di un leone, simbolo del calciatore cileno. Che dunque potrebbe tornare in Friuli dopo l’addio all’Inter.

In Europa il Barcellona non ha mollato la presa su Nico Williams per ingaggiarlo e formare la coppia d’oro della nazionale spagnola con Yamine Lamal. Il club catalano, che sta insistendo con l’agente del giocatore e con l’Athletic Bilbao per presentare ai propri tifosi un colpo da contrapporre a quello realizzato dal Real Madrid con l’arrivo di Kylian Mbappé, ha però posto una data limite per chiudere la trattativa: non oltre il 24 agosto, quando la squadra affronterà proprio la squadra basca. Il 22enne di Pamplona ha lasciato più volte intendere di voler continuare un altro anno con il suo attuale club.

