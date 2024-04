Juventus-Milan, domani sera la sfida fra deluse 

L'euforia per la conquista della finale di coppa Italia è già stata messa da parte, alla Continassa si torna a pensare al campionato e a lavorare per l'altro obiettivo stagionale. Manca ancora una manciata di punti per prendersi un posto in Champions League, ma anche arrivare alle spalle dell'Inter rappresenta uno stimolo in più per la Juventus. Ecco perché Massimiliano Allegri chiede attenzione massima in vista del prossimo appuntamento, il big-match di domani alle 18 all'Allianz Stadium contro il Milan. Per i bianconeri sarà anche una delle ultime occasioni per tentare l'assalto al secondo posto: i rossoneri sono distanti 5 lunghezze, batterli nello scontro diretto darebbe la spinta per un buon finale di stagione. Anche perché bisogna migliorare i numeri terribili dell'ultimo periodo, con Danilo e compagni che dal 27 gennaio ad oggi hanno vinto soltanto tre partite su 14 e ne hanno perse addirittura cinque. E poi si vuole superare questo tabù Milan allo Stadium, dal momento che i bianconeri sono reduci da due tonfi e da un pareggio interni contro i rossoneri: è dal triennio 1991-1994 che la Juve non arriva a 4 partite casalinghe senza vittorie contro il Diavolo.

In campo

Allegri dovrebbe affidarsi ancora una volta a Chiesa, capace di realizzare tre gol e confezionare tre assist nei precedenti personali contro il Milan, anche se adesso è reduce da quattro confronti di fila senza squilli. E se Yildiz e Milik saranno le carte da giocare a gara in corso, oltre a Kean che viaggia verso la convocazione dopo essersi riaggregato al resto dei compagni, l'altro intoccabile della Juve sarà ovviamente Vlahovic, reduce dalla rete di Cagliari che lo ha portato a toccare quota 17 marcature stagionali. Senza indisponibili e senza squalificati, Allegri può lavorare con tutta la rosa al gran completo e studiare la miglior Juve possibile, con Cambiaso e Kostic sulle corsie, Locatelli in regia insieme a McKennie e Rabiot e il terzetto davanti a Szczesny formato da Gatti, Bremer e Danilo. In più, c'è uno Stadium che ribolle: la casa bianconera è vicinissima a far registrare un altro sold out, un bell'attestato di stima verso la squadra nonostante un lungo periodo di risultati altalenanti.

