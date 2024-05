Juventus, la finale perfetta 

ATALANTA 0

Juventus 1

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesec- chi, De Roon (21' st Toloi), Hien (14' st Scalvini), Djimsiti, Zappacosta (14' st Hateboer), Pasalic (14' st Miranchuk), Ederson, Ruggeri, Koopmei- ners, De Ketelaere (1' st Touré), Lookman. In panchina Musso, Rossi, Bakker, Bonfanti, Dopo. All. Gasperini.

Juventus (3-5-2) : Perin, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso (36' st Weah), McKennie, Nicolussi Caviglia (17' st Miretti), Rabiot, Iling Junior, Chiesa (25' st Yildiz), Vlahovic (36' st Milik). in panchina Szczesny, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Tiago Djalo, Kostic, Alcaraz, Kean. All. Allegri.

Arbitro : Maresca di Napoli

Reti : nel pt 4' Vlahovic

Note . Angoli: 2-2. Recupero: 2' e 6'. Ammoniti Hien e Djimsiti per gioco falloso, Vlahovic per condotta antisportiva. Espulso Allegri per proteste. Spettatori 66.854 per un incasso di 4,5 milioni di euro

Roma. Bella, concreta e sorprendente. È la Vecchia Signora di scena questa sera all'Olimpico di Roma, capace di rimandare ancora una volta l'appuntamento con la storia dell'Atalanta e di conquistare la sua quindicesima Coppa Italia. Merito di un Dusan Vlahovic da applausi che porta in vantaggio la Juventus dando un indirizzo tutto bianconero alla finalissima e tenendo la Dea in costante pericolo grazie alle sue micidiali ripartenze. È dell'attaccante serbo anche il raddoppio annullato dal Var che avrebbe messo in cassaforte il match a metà ripresa e che si chiude invece sull'1-0, maturato a quattro minuti dal via. Il tutto per la gioia del popolo juventino e di Massimiliano Allegri, espulso per proteste nel finale infuocato. Grande la delusione della squadra di Gasperini che, data per favorita questa volta, ha dovuto rinunciare per la terza volta a vincere il trofeo nazionale.

La fiammata

Gasperini senza Scamacca squalificato schiera De Ketelaere da falso nove con alle spalle Koopmeiners e Lookman. De Roon sulla linea dei difensori, Pasalic a centrocampo. Allegri sceglie Nicolussi Caviglia a centrocampo. In porta Perin, in attacco la coppia Chiesa-Vlahovic. La finalissima comincia e lo fa a sorpresa nel segno della Juventus che pressa subito l'Atalanta in maniera costante ed energica. Un avvio, quello bianconero, che dà subito i suoi frutti con il gol di Vlahovic a soli quattro minuti dal fischio di inizio dell'arbitro Maresca: il 9 della Juventus attacca la profondità alla perfezione su suggerimento di Cambiaso, è bravissimo a resistere al ritorno prepotente di Hien e presentandosi a tu per tu con Carnesecchi lo batte per l'1-0. Incassato il gol i bergamaschi ci mettono un po' per riprendersi e nella prima parte del match si fanno vedere dalle parti di Perin una volta sola con Pasalic, chiuso in area al momento della conclusione.

Assalto vano

Con il passare dei minuti la Dea prende coraggio e guadagna campo e metri pur senza produrre palle gol da ricordare. cambiato Deketelaere con Tourè, Gasperini trova più vivacità ma non il gol. La ripresa ha molte emozioni (palo di Lookman, traversa di Miretti, un rigore reclamato dalla Juve) ma nessun gol, se non quello annullato a Vlahovic. A alla fine il verdetto è sacrosanto.

