Juventus-Inter finisce a botte (e pari) 

Inter (3-5-2) : Handanovic, D'Ambrosio (36' st Dumfries), Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic (36' st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (23' st Gosens), Dzeko (23' st Lukaku), Lautaro (41' st Correa). In panchina Cordaz, Onana, Dumfries, Gagliardini, De Vrij, Bellanova, Carboni, Zanotti. All. S.Inzaghi.

Juventus (3-5-1-1) : Perin, Gatti, Bremer, Danilo, Cuadrado, Fagioli (20' st Miretti), Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria (20' st Chiesa), Vlahovic (29' st Milik). In panchina Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Kean, Rugani, Soulé, Paredes, Iling-Junior, Barrenechea. All. Allegri.

Juventus 1

Inter 1

Arbitro : Massa di Imperia.

Reti : nel st 38' Cuadrado, 50' Lukaku (rigore).

Note : angoli 4-3 per la Juventus. Recupero: 1' e 3'. Espulsi: al st 50' Lukaku, dopo il fischio finale Cuadrado e Handanovic. Ammoniti: Brozovic, Miretti.

Torino. È tutto rimandato al ritorno, la prima semifinale di coppa Italia tra Juventus e Inter finisce pari ma soprattutto termina in bagarre, con un finale incandescente: Lukaku risponde su rigore al gol di Cuadrado, il belga viene espulso dopo l'esultanza sotto la curva bianconera. Il peggio, però, deve ancora venire, perché Handanovic e il colombiano vengono alle mani dopo il triplice fischio e Massa estrae un doppio cartellino rosso, poi la zuffa prosegue nel tunnel degli spogliatoi. Il prossimo 26 aprile la semifinale di ritorno a San Siro si preannuncia una battaglia.

In campo

Allegri e Inzaghi limitano al massimo il turnover anche se entrambi puntano sui rispettivi portieri di coppa, Perin e Handanovic. Anche in panchina, però, bianconeri e nerazzurri hanno uomini pronti a fare male: Allegri ha il reparto offensivo al completo con Chiesa al rientro, Inzaghi tiene in caldo Lukaku e Correa come possibili alternative. Del Piero è travolto dal solito affetto dei tifosi dello Stadium. Il Fideo entra subito in partita, al 4' il suo destro incrociato e rasoterra viene deviato in angolo da Handanovic. Il primo tiro in porta dei nerazzurri arriva al 20' con la punizione di Dimarco controllata da Perin. Ben più complicato, invece, è il suo intervento a fine tempo, quando Brozovic calcia dal limite dell'area di rigore e l'estremo difensore si supera con un bel riflesso.

La Juve prova a rispondere con Vlahovic, il cui colpo di testa è troppo centrale. Gli ultimi squilli sono dell'Inter, con il tiro di Dimarco chiuso da Bremer e D'Ambrosio che non inquadra la porta, poi si chiude un primo tempo poco avvincente.

La ripresa

La partita resta molto bloccata, Allegri prova a spaccarla poco dopo l'ora di gioco con gli ingressi di Chiesa e Miretti per Di Maria e Fagioli. Un diagonale di Mkhitaryan esce di poco e spaventa Perin, Inzaghi risponde con Lukaku e Gosens al posto di Dzeko e Dimarco. Al 74' finisce la gara di Vlahovic e comincia quella di Milik, il polacco non riesce a deviare in rete un tiro-cross di Cuadrado.

Il colombiano porta avanti la Juve ma in pieno recupero un ingenuo fallo di mano di Bremer consente a Lukaku di rispondere, con molta freddezza, dagli 11 metri. Poi la bagarre finale. Con la promessa di entrambe le squadre di ritrovarsi tra tre settimane a San Siro, per la finale.

