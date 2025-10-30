Juventus, inizia l’era Spalletti 

Inizia l'era Spalletti in casa Juventus. L'ex ct dell'Italia è il terzo allenatore bianconero in otto mesi, dopo Thiago Motta a Igor Tudor. “Un profilo di competenza ed esperienza che siamo lieti di accogliere nella famiglia bianconera”, l'annuncio del club arrivato ieri pomeriggio, al termine di una giornata alla Continassa, iniziata poco prima delle 11. L'allenatore di Roma, Inter e Napoli - con i partenopei ha vinto uno scudetto - si è presentato con al fianco lo storico vice, Marco Domenichini. Dopo un rapido saluto al team manager Fabris, nel quartier generale bianconero ha incontrato i vertici della società e ha sistemato tutti i dettagli dell'accordo con il club: contratto di otto mesi, fino a giugno, con l'obiettivo di centrare un piazzamento in Champions per poi sedersi intorno al tavolo e discutere del futuro insieme. Spalletti si è concesso per foto e autografi anche ai tanti bambini che lo hanno atteso all'esterno del J Medical, dove si è sottoposto ai test fisici per l'idoneità. Tra le priorità dell'allenatore c'è quella di rilanciare i tanti giocatori che non stanno rendendo secondo le aspettative: oltre ai due attaccanti arrivati in estate, c'è Koopmeiners, un investimento da 60 milioni che in 14 mesi di Juve ha racimolato appena cinque gol e tre assist.

