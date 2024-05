Juventus, incredibile rimonta a Bologna 

Bologna 3

Juventus 3

Bologna (4-1-4-1) : Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori (30’ st Beukema), Kristiansen; Freuler (30’ st El Azzouzi); Ndoye, Aebischer, Urbanski (25’ st Fabbian), Odgaard (25’ st Orsolini); Castro (18’ st Saelemaekers). Allenatore Thiago Motta.

Juventus (3-5-2) : Szczesny; Gatti (12’ st Yildiz), Bremer, Danilo; Cambiaso (1’ st Weah), Miretti (1’ st Alcaraz), Locatelli, Rabiot (25’ st Fagioli), Iling-Junior; Chiesa, Vlahovic (18’ st Milik). Allenatore Montero.

Arbitro : Ayroldi di Molfetta.

Reti : 2’ Calafiori, 11’ Urbanski, 8’ st Calafiori, 31’ st Chiesa, 38’ st Milik, 39’ Yildiz.

Note : ammoniti Aebischer, Miretti, Cambiaso, Danilo, Bremer, Fagioli.

Bologna. La notte da sogno del Bologna dura 75’ durante i quali i rossoblù annichiliscono la Juventus, segnano tre reti e volano al terzo posto da soli. Poi la Vecchia Signora riduce lo svantaggio con Chiesa e fra il 38’ e il 39 della ripresa riesce a recuperare una partita che rischiava di trasformarsi in disfatta. La prima dei bianconeri senza Max Allegri, esonerato dopo il caos dell’Olimpico di Roma, finisce con un pareggio insperato per Paolo Montero, tecnico dell’Under 19 prestato alla prima squadra sino a fine stagione. Manca una partita al termine del campionato: la Juve è in Champions, ma che fatica; il Bologna di Thiago Motta, candidato quale futuro tecnico degli avversari di ieri sera, ha gli stessi punti dei bianconeri (68) ma una differenza reti migliore ed entra da protagonista nella coppa europea più importante.

Il 3-3 è specchio di una partita dai due volti, nella quale il difensore Riccardo Calafiori (a sua volta cercato dalla Juve) segna i suoi due primi due gol in Serie A. I padroni di casa rifilano in 11’ un uno-due terrificante alla Juve con Calafiori e Urbanski. I bianconeri non reagiscono e capitolano per la terza volta ma è fuorigioco. Dagli spalti degli ospiti arrivano cori per Allegri. Nella ripresa Montero inserisce Alcaraz e Weah. Rabiot scaglia il primo tiro in porta, poi però Calafiori scavalca Szczesny con un pallonetto ed è 3-0. Entrano Yildiz, Milik e Nicolò Fagioli dopo la squalifica di 7 mesi per le scommesse. È la svolta. Chiesa accorcia al 76’, all’83’ Milik su punizione segna il 3-2, all’84’ Yildiz pareggia. Chiesa ha la chance del sorpasso, Aebischer salva. Sarebbe stato troppo.

