Juventus horror col Sassuolo 

Sassuolo (4-2-3-1) : Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi (1' st Viti), Vina (47' st Ferrari); Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami (40' st Castillejo), Laurientè (40' st Pedersen); Pinamonti (40' st Defrel). In panchina Pegolo, Theiner, Missouri, Racic, Mulattieri, Obiang, Ceide, Volpato, Thorvestd. Allenatore Dionisi.

Juventus (3-5-2) : Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie (15' st Weah), Miretti (1' st Fagioli), Locatelli (42' st Milik), Rabiot, Kostic (36' st Illing); Chiesa, Vlahovic (30’ st Kean). In panchina Pinsoglio, Perin, Huijsen, Rugani, Cambiaso, Nicolussi Caviglia. Allenatore Allegri.

Arbitro : Colombo di Como.

Reti : nel pt 12' Laurientè, 21' aut. Vina, 41' Berardi; nel st 33' Chiesa, 37' Pinamonti, 49' aut. Gatti.

Reggio Emilia. La peggiore Juventus di questo inizio stagione perde l'imbattibilità e cade malamente contro un Sassuolo (4-2 il risultato finale) che ha sicuramente grandi meriti, ma dalla sua anche la serata no dei bianconeri e in particolare del suo portiere Szczesny. L'estremo difensore ha regalato il primo gol, quello di Laurientè poi nel recupero dopo il 90' sul 3 a 2 e gara ancora aperta, è rimasto fuori dall'area mentre Gatti, senza forse osservare la posizione del portiere, calciava verso la propria porta offrendo sul piatto il quarto gol al Sassuolo. Un episodio che raramente si vede anche nei campionati dilettanti. Nella Juve si salva Chiesa, autore del pareggio sul 2-2. Il Sassuolo ha vinto come squadra, ma l'apporto di Berardi è stato come sempre determinante.

All'improvviso il vantaggio del Sassuolo: da fuori area Laurientè calcia senza troppe pretese, Szczesny è sorpreso dalla traiettoria, prova a respingere con i pugni, la palla gli sfugge e finisce in porta. Al 21' torna la parità. Cross dalla sinistra di Chiesa verso centro area, corpo a corpo McKenzie-Vinà quasi sulla linea di porta, l'ultimo tocco è quello del difensore di casa. Prima dell'intervallo la Juve deve incassare il secondo gol. Azione personale di Henrique che avanza in verticale, vede sulla destra Berardi che di prima intenzione con un sinistro rasoterra di rara precisione porta di nuovo avanti i suoi. Allegri sostituisce un Vlahovic in ombra con Kean e subito dopo Chiesa raccoglie un pallone vagante in area e firma il pari. Gara riaperta, ma solo per il Sassuolo che torna di nuovo in vantaggio: corta respinta di Szczesny, di testa Pinamonti riporta avanti i neroverdi. Nel recupero prima la traversa di Defrel, poi l'autogol di Gatti che chiude una serata da dimenticare per Allegri. Seconda vittoria stagionale per il Sassuolo che può respirare.

