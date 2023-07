Juventus fuori dall’Europa 

Come ci si attendeva la Juventus non parteciperà alla prossima Conference League e il suo posto sarà preso dalla Fiorentina. La Uefa l’ha esclusa per una stagione dalle coppe europee infliggendole anche una multa di 10 milioni di euro: la decisione è legata alla violazione, da parte del club, del “Settlement Agreement”, l’accordo con cui nell’agosto 2022 la società si era impegna a rientrare nei parametri del Fair Play finanziario entro il 2025 sulla base di conti poi ritenuti falsi con l’inchiesta sul pagamento posticipato degli stipendi dei giocatori tra il 2020 e il 2021 (indagine in Italia sfociata in un patteggiamento che prevede il pagamento di 718mila euro).

Per la Juve, che non farà ricorso, si chiudono qui i processi sportivi avviati sin dal 2021. Gli approfondimenti sulla correttezza dei bilanci e dunque sulla possibile violazione degli accordi a livello europeo erano stati avviati a dicembre. Dei 20 milioni di euro, 10 saranno trattenuti dagli introiti della partecipazione alle competizioni europee nelle prossime stagioni e altrettanti «saranno applicati solo se i bilanci del club per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 non saranno conformi ai requisiti contabili», ha spiegato l’Uefa. Il club ha fatto sapere di «ritenere inconsistenti le asserite violazioni e corretto il proprio operato» ma anche di voler «accettare la decisione». Il presidente Gianluca Ferrero si è detto «dispiaciuto» per una «decisione» che «non condividiamo. Tuttavia preferiamo chiudere il periodo delle incertezze» e non mettere a rischio «l’eventuale partecipazione alla Champions 2024-25». Ora «possiamo adesso affrontare la nuova stagione guardando il campo e non i tribunali sportivi. Testa al Campionato e alla Coppa Italia».

