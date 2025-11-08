Juventus e Toro, un derby senza gol 

Juventus 0

Torino 0

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Rugani (1' st Gatti), Koopmeiners, McKennie, Locatelli (41' st Adzic) Thuram, Cambiaso, Conceicao (21' st Zhegrova), Yildiz (39' st Openda), Vlahovic (21' st David). In panchina Perin, Scaglia, Kostic, Miretti, Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe. All. Spalletti.

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli (43' st Tameze), Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic (1' st Asllani), Vlasic (34' st Anjorin), Lazaro; Simeone (34' st Zapata), Ngonge (1' st Adams). In panchina Popa, Siviero, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Dembele, Nkounkou, Biraghi, Gineitis, Njie. All. Colucci.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Note: angoli 6-3 per la Juventus. Rec. 1'-5'. Ammonito Asllani.

Zero a zero ma una partita divertente. I tifosi della Juve, oltre quarantamila, tornano a casa con la sensazione di una occasione persa per stare lì sopra in classifica e soprattutto devono sorbirsi il quinto pareggio allo Stadium in otto gare. Spalletti manca l’aggancio per una notte al terzo posto e, secondo i risultati di oggi, potrebbe finire a 5 punti dall’area-qualificazione in Champions. Mentre il Torino prosegue nella sua striscia di risultati utili, arrivati a 6 di fila. I granata mettono paura alla Juve solo in una occasione, nel primo tempo: al 31’ Simeone riceve a centro area ma non controlla bene, anche per l’uscita di Di Gregorio. Per il resto, una buona Juve, che controlla il match ma non punge. Bravissimo Paleari in alcune occasioni, altrettanto decisivo Di Gregorio nel finale su Adams, che ci prova a colpo sicuro ma la parata è prodigiosa.

In volata registriamo un calo fisico della Juve e i granata prendono coraggio, ma si va avanti più di nervi che di testa e al fischio finale, possono fare festa i tifosi “ospiti”, quelli granata, orgogliosi di una squadra che sa pungere senza mollare mai.

