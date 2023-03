Juventus e Roma vanno in trasferta per finire il lavoro 

Hanno vinto in casa, devono finire il lavoro in trasferta. Confermarsi significa passare il turno e approdare tra le migliori 8 di Europa League per Juventus e Roma, impegnate oggi (rispettivamente alle 18.45 in Germania e alle 21 in Spagna, tutto si Sky Sport) nei match di ritorno degli ottavi.

Juve a Friburgo

La Juve è arrivata in Germania forte dell'1-0 dello Stadium, ma il pass per i quarti è ancora tutto da conquistare. «Il Friburgo farà una gara diversa dall'andata, conosciamo le difficoltà», ha messo in guardia i suoi ragazzi Massimiliano Allegri, consapevole che ci sarà da sudare per continuare l'avventura europea. E proprio in questo campo c'è uno degli obiettivi più importanti della stagione dei bianconeri: «Facciamo un passo per volta», dice il tecnico, «ma l'importante è riempire il calendario perché così ci divertiamo a giocare e ci alleniamo meno». A Torino il Friburgo non è sembrato una squadra irresistibile ma spesso in casa ha saputo trasformarsi: in campionato, ad esempio, 27 dei 45 punti totali sono stati conquistati proprio all'Europa Park, uno stadio che in questa stagione è stato violato soltanto dal Borussia Dortmund, lo scorso agosto. Ma intanto, dall'infermeria sono arrivate buone notizie per i bianconeri: Di Maria e Chiesa sono stati regolarmente convocati e faranno parte della spedizione in terra tedesca, anche se non saranno titolari.

Roma a San Sebastian

Diversa la situazione della Roma che ha, sì, due gol di vantaggio da difendere all’Anoeta di San Sebastian, ma ha di fronte una squadra solidissima come la Real Sociedad e non può fare calcoli. E infatti: «Il mio atteggiamento è che la prossima partita è la più importante. Quella di domani è la più importante della stagione. Venerdì poi lo diventerà quella di domenica», ha detto, tranchant come sempre l'allenatore Josè Mourinho. «Non avremo paura dell'ambiente che troveremo allo stadio, noi siamo felici di trovare una tempesta e penso che la Roma giocherà meglio in queste condizioni», ha aggiunto il tecnico. Parlando dei tanti impegni ravvicinati ha sottolineato che «facciamo un po’ di fatica nel giocare tante partite in pochi giorni e in due competizioni, è una cosa normale. Ci sono squadre che hanno 24-25-26 giocatori tutti uguali a livello di potenziale e di esperienza e per loro non è un problema, per noi è diverso».