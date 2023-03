Juventus e Roma, si può fare I viola in Polonia 

Dopo il Benfica, con esito negativo, lo Sporting Lisbona capace di eliminare (ai rigori) l’Arsenal capolista della Premier League. La Juventus trova sul cammino in Europa League l’ostacolo portoghese, ostico visti i recenti rovesci con i lusitani nel girone di Champions e, nel 2021, col Porto negli ottavi di finale della stessa competizione (bianconeri eliminati). Nel caso passassero il turno, gli uomini di Max Allegri potrebbero affrontare il Manchester United (che però gioca contro il Siviglia, nel palmares sei tra Coppa Uefa ed Europa League). «È un sorteggio impegnativo ma noi siamo la Juve e anche le altre ci temono» il commento di Gianluca Pessotto. Il ritorno in Portogallo è previsto il giorno dopo la decisione del Collegio di Garanzia sul ricorso del club contro la penalizzazione di 15 punti in Serie A. Passare il turno significa tornare in una semifinale europea dopo sei anni

Remake della finale

La Roma dal canto suo ha avuto in dote dal sorteggio il Feyenoord, remake della finale di Conference League dello scorso anno che ha portato ai giallorossi il primo trofeo europeo della storia. Nella Capitale già si temono scontri e incidenti: nell’Europa League del 2015 gli ultras olandesi si resero protagonisti di diversi episodi di violenza e danneggiarono la Barcaccia di piazza di Spagna. Chi passerà il turno sfiderà la vincente tra i tedeschi del Bayer Leverkusen e i belgi dell’Unione S. Gilloise. Polemico ancora una volta Mourinho: nel torneo «ci sono squadre che non dovevano starci. Una squadra eliminata da una competizione deve andare a casa. Se la coppa la vince una squadra che viene dalla Champions sarà senza significato. L’Europa League è fatta per noi che ci siamo dentro dall’inizio». Poi la frecciata ai cugini: «La Lazio non avrà una terza competizione europea».

La Fiorentina

In Conference League infatti è rimasta la sola Fiorentina, che nei quarti affronterà i polacchi del Lech Poznan per poi giocare l’eventuale semifinale contro una tra Basilea e Nizza. Gli altri quarti: Gent-West Ham e Anderlecht-Az Alkmaar.