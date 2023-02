Juventus e Roma si giocano la stagione 

È già sfida da dentro o fuori per le italiane impegnate domani nel ritorno dei sedicesimi di Europa League. Juventus e Roma non si giocano solo il pass per gli ottavi ma probabilmente l’intera stagione. La squadra di Allegri affronta il Nantes a lo Stade de la Beaujoire: si riparte dal deludente pareggio dell’Allianz (1-1) che sa di mezzo passo falso per la Vecchia Signora. Una gara in cui i bianconeri si sono visti negare un possibile rigore nel finale su un tocco di mano del difensore Centonze, però la vittoria ottenuta a La Spezia, nell’ultimo turno di campionato, restituisce un po’ di certezze in vista dell’impegno in terra francese. Anche perché i francesi non stanno brillando in Ligue 1 dove occupano il tredicesimo posto. L’impresa è possibile, sulla carta. Ma il mancato passaggio del turno macchierebbe ulteriormente la stagione.

Caso Mou

La Roma, contro il Salisburgo, cerca il riscatto. La sconfitta di misura dell’andata lascia ancora aperto il discorso qualificazione. Intanto Mourinho continua a manifestare il proprio malcontento verso l’ambiente capitolino. A pesare non è soltanto la pressione della piazza ma anche il rapporto non idilliaco con la proprietà. All’Old Trafford intanto andrà in scena la sfida Manchester Utd - Barcellona (2-2 all’andata), che rievoca le finali Champions del 2009 e del 2011 vinte dai blaugrana. In bilico le gare Union Berlino - Ajax (0-0) e Midtjylland - Sporting Lisbona (1-1). Shakhtar e Monaco sono avanti di un gol contro Rennes e Leverkusen.