Juventus e Napoli su Sancho 

È il Napoli la squadra più attiva nel calcio mercato estivo tra le big della Serie A. La squadra di Antonio Conte cerca un rinforzo per il centrocampo soprattutto qualora Anguissa dovesse dire addio. Oltre a Musah in ci sarebbe anche Santos, ma bisogna capire le intenzioni del Chelsea che lo ha portato al Mondiale per Club. In porta non c’è solo Meret, fresco di rinnovo: i campioni stanno lavorando a un secondo portiere e il profilo individuato è quello di Milnkovic Savic, che piace all’allenatore dei partenopei. I contatti col Torino sono stati avviati, non solo per il serbo ma anche per Ngonge, allenato da Baroni al Verona. L’attaccante piace ai granata e potrebbe essere inserito nella trattativa.

Tra i campioni d’Italia e la Juve è sfida intanto per Sancho. Il club bianconero si è inserito nelle ultime ore dialogando più con il Manchester United che con il calciatore. Il club azzurro, invece, si era già mosso nei giorni scorsi parlando direttamente con il classe 2000 di proprietà del Chelsea. I bianconeri hanno avviato contatti inoltre col West Ham per il difensore Aguerd. C’è un’ipotesi di scambio con Rugani.

La Roma insiste per Lucumi del Bologna. Il difensore ha una clausola rescissoria da 28 milioni di euro esercitabile entro il 15 luglio ma se i rossoblù non abbassassero le richieste difficilmente i giallorossi andrebbero avanti. È in uscita Paredes, che tornerà al Boca Juniors per 3,5 milioni.

Passi avanti del Milan per Javi Guerra del Valencia ma serve un rilancio rispetto all’offerta di 16 milioni più 4 di bonus. La Fiorentina è più vicina al centrocampista Fazzini dell’Empoli, valutato circa 10 milioni. Dopo le visite mediche positive, per Dzeko alla Fiorentina mancano le firme e l’annuncio ufficiale.

