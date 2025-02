Juventus, dal Psv al Cagliari 

Quattro vittorie nelle ultime cinque, una svolta tecnica sulla quale Thiago Motta ha sempre creduto. Senza scomporsi mai davanti alle difficoltà (tante), all’assenza di un’alternativa a Vlahovic (poi colmata), soprattutto senza cedere allo sconforto davanti alla diffidenza dell’ambiente davanti a un sistema di gioco poco redditizio e spettacolare. Oggi, dopo lo straordinario successo tutto forza e cuore contro la grande Inter, il quarto posto – in condominio con la Lazio – è una bellissima realtà e la vigilia di Champions arriva nel momento migliore: «Adesso pensiamo solo al Psv», ha detto Motta pochi istanti dopo il fischio finale all’Allianz, «la vittoria è meritata e porta entusiasmo e consapevolezza: è giusto che i tifosi godano per questa gioia, noi abbiamo l'obbligo e il dovere di pensare alla serata di Champions».

La gara d’andata, vinta dai bianconeri 2-1 grazie al gol di Mbangula a pochi secondi dal novantesimo, è già in archivio. A casa del Psv, domani sera alle ore 21 al Philips Stadion di Eindhoven, si riparte da zero, ma con gli olandesi che devono vincere. La carica dei 35 mila spettatori sarà un fattore, ma questa Juve ha già dimostrato di saper sopportare la pressione anche lontano da casa.

L’Inter e il Cagliari

«Nel primo tempo li abbiamo rispettati troppo e abbiamo sofferto - l’analisi di Motta nel dopo Inter - e spesso in casa soffriamo maggiormente a livello emotivo: i ragazzi si sono guardati e hanno capito che quei 45 minuti non erano sufficienti e hanno alzato tutti il livello». e via verso il prossimo obiettivo: «La perfezione non esiste, dobbiamo solo migliorare di continuo, questo il grande obiettivo: l'ambizione è proprio questa, arrivare sempre un po' più in alto per competere con tutti». Dalle parole del match-winner Samuel Mbangula si legge la mentalità bianconera: «Quando prendiamo gol, dobbiamo continuare a giocare come prima: con la qualità che abbiamo, se continuiamo a giocare, possiamo continuare a segnare e a vincere».

C’è il Cagliari dietro la Champions, la sfida cruciale di domenica sera alla Unipol Domus dovrebbe servire alla Juve per continuare la sua corsa, affrontata ora di slancio. All’andata fu un pareggio (1-1, Vlahovic e Marin entrambi su rigore) che regalò solo amarezza a Motta e alla Juve. Arrivò anche il primo gol subito in campionato e quel palo finale, centrato da Obert, che fece sussultare uno stadio strapieno, dove tutto era “apparecchiato” per una vittoria data per scontata un po’ troppo presto. Nico Gonzalez ha parlato del futuro: «E' impossibile sognare lo scudetto? Non posso pensare al Napoli, penso soltanto al Psv perché vogliamo andare agli ottavi e dobbiamo dimostrarlo, ci aspetta una gara difficile», ha detto. Il Cagliari, intanto, si prepara.

