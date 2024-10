Juventus d’acciaio Confermatissimo il piccolo Conceicao 

Una squadra d’acciaio, che sa reagire nella bagarre dello stadio di Lipsia a una situazione estremamente sfavorevole e vince con la testa e con il cuore. Dalla Champions al campionato, nel suo stadio strapieno: la Juventus fa paura a tutti, ma non al Cagliari, che si presenta domani all’Allianz – calcio d’inizio ore 12.30 – con la faccia di chi vuole cercare l’impresa. Come quella che hanno regalato i bianconeri di Thiago Motta martedì scorso. Mettendo in vetrina un Vlahovic stellare e un Conceicao che si è preso il cuore dei tifosi con quel gol così straordinario. E anche decisivo, perché ha regalato un successo pesante alla squadra. La Juve festeggia anche per la prima convocazione in nazionale del suo portiere Di Gregorio, chiamato da Spalletti per il doppio impegno di Nations League contro Belgio e Israele.

In campo

La Juve ha perso per sei mesi Bremer per una lesione grave al ginocchio. Ed è già sul mercato degli svincolati per assicurarsi un difensore di esperienza. Thiago Motta non avrà per almeno un mese anche Nico Gonzalez, l’attaccante arrivato dalla Fiorentina quest’estate e a segno in Champions contro il Psv. Il tecnico di San Paolo si affiderà ancora al 4-2-3-1: in porta Di Gregorio, in difesa si ripartirà dalle certezze Kalulu (pronto il riscatto), Gatti e Cambiaso, ballottaggio per il cursore di destra fra Danilo, che nel frattempo ha perso la fascia di capitano, e il giovane Savona. A centrocampo ci sono due posti per quattro maglie: Fagioli, McKennie, Locatelli e Thuram, quasi certo l’impiego degli ultimi due. Confermatissimo, dopo l’esplosione in Champions, il portoghese Conceicao, possibile un turno di riposo per Koopmeiners anche se l’ex atatalantino sembra favorito su Douglas Luiz. A sinistra, non si tocca Yildiz, uno fra i più positivi di questo momento di stagione. In avanti, inamovibile Vlahovic, che arriva da 4 gol in due partite.

Ieri allenamento terminato alle 18, tutti disponibili a parte gli infortunani e Milik. Oggi la conferenza stampa di Motta è in programma alle ore 13.

Il tifo

Da Cagliari, aggiornamento di ieri, sono previsti circa 400 tifosi. A cui si aggiungeranno i tanti supporter sardi che vivono in Piemonte. Dall’altra parte, polemica aperta fra i Drughi e la società: «L'avvocato Chiappero sostiene che è ora di finirla con la retorica della curva come dodicesimo uomo in campo? Sarebbe invece ora di finirla con la retorica degli ultras tutti brutti sporchi e cattivi, facendo di tutta l'erba un solo fascio», sostengono gli avvocati Richetta e Del Sorbo, difensori di alcuni imputati del gruppo ultrà dei Drughi al processo “Last Banner” di Torino, alle affermazioni del legale della Juventus, Luigi Chiappero. (e.p.)

