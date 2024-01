Juventus, ci pensa Milik 

Juventus 4

Frosinone 0

Juventus (3-5-2) : Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah (26' st Cambiaso), McKennie, Locatel- li (17' st Nicolussi), Miretti (17' st Iling-Junior), Kostic; Yildiz (33' st Nonge), Milik (17' st Vlahovic). In panchina Szcze- sny, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Hasa. All. Allegri.

Frosinone (3-4-2-1) : Cerofolini; Okoli, Romagnoli, Lusuardi; Lirola (34' st Bonifazi), Brescianini, Mazzitelli (15' st Barrenechea), Garritano; Ibrahimovic (1' st Soule), Harroui (15' st Gelli); Kaio Jorge (34' st Cheddira). In panchina Frattali, Turati, Caso, Reinier, Kvernadze, Bourabia, Ghedjemis. All. Di Francesco.

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Reti : nel pt 10' rig. e 38' Milik; nel st 3' Milik, 16' Yildiz.

Torino. La Juventus in formato Coppa Italia è una macchina da gol: dopo le sei reti rifilate alla Salernitana ne arrivano altre quattro per eliminare il Frosinone e regalarsi le semifinali contro la Lazio dell’ex Sarri. Milik è scatenato e firma una tripletta (più una rete annullata), Yildiz si conferma un baby prodigio e Allegri può festeggiare al meglio le 400 panchine con i bianconeri. Per Di Francesco, invece, arriva la sesta sconfitta nelle ultime otto gare tra campionato e Coppa Italia.

Allegri fa ben poco turnover. Gioca praticamente la Juve dei big: Chiesa e Rabiot non sono convocati per qualche acciacco ma c'è ottimismo in vista del Sassuolo. Di Francesco lancia solo uno dei “baby” bianconeri, con Kaio Jorge che fa il riferimento offensivo mentre Barrenechea e Soule vengono risparmiati. Anche l'ultimo arrivato, l'ex Toro Bonifazi, parte fuori con il trio Okoli-Romagnoli-Lusuardi davanti a Cerofolini.

In apertura Perin rischia qualcosa nella costruzione dal basso, ma la Juve mette subito la sfida sui binari giusti: Miretti fa una percussione in area e viene steso da Lirola, Milik è glaciale dal dischetto e ritrova una rete attesa da 96 giorni, dal derby del 7 ottobre contro il Toro. Il Frosinone, però, quando attacca lo fa con tanti uomini e va anche al tiro senza creare grossi problemi. La squadra di Allegri rimane in controllo e, al 38', raddoppia con Milik che apre e chiude l'azione. nella ripresa Di Francesco gioca subito la carta Soule, ma non cambia nulla ma aggiunge solo la perla di Yldiz. La bella corsa del Frosinone finisce a Torino.

