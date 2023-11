Juventus, cambi in vista per la difesa? 

Torino. La Juve prepara un nuovo assalto al primato, almeno provvisorio. Come la scorsa settimana, domani cercherà i tre punti per dormire in vetta, in attesa del posticipo Inter-Frosinone di domenica sera. Senza dimenticare che domenica 26, dopo la sosta, i nerazzurri (già promossi agli ottavi di Champions) faranno visita alla squadra di Max Allegri allo Stadium. Domani l’allenatore che, come Ranieri, debuttò in A con il Cagliari (nel 2008), potrebbe anche pensare di fare un mini turnover (per esempio con Perin in porta al posto di Szczesny o risparmiando Gatti che è diffidato), ma dovrà comunque fare a meno di qualche giocatore. Rabiot è squalificato, De Sciglio, Danilo, Alex Sandro e Weah sono infortunati. Qualche ritocco potrebbe esserci nel reparto difensivo, magari con l’inserimento del diciottenne olandese Dean Huijsen

Rinnovo

Intanto, dopo Nicolò Fagioli (che è squalificato nell’ambito della vicenda delle scommesse sul calcio), ieri la Juventus ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Manuel Locatelli fino al 2028. Il centrocampista azzurro era arrivato dal Sassuolo, nell'estate del 2021: «È un'altra promessa a se stesso e alla sua Juve», scrive la società bianconera.

