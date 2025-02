Juventus, bivio champions 

Torino. La vittoria a Como ha ridato tranquillità in campionato alla Juventus ma ha anche fatto crescere le tensioni interne, soprattutto in attacco, dove Vlahovic continua ad andare in panchina mentre Kolo Muani, acquistato nel mercato di gennaio dal Psg, segna a raffica reti che sono pure decisive. Ora, torna la Champions e sarà importante per la stagione della Juve, con i playoff per l’accesso agli ottavi di finale che vedranno domani i bianconeri opposti al Psv Eindhoven (capolista al momento nel campionato olandese) nella gara d’andata di Torino, mentre il ritorno è previsto il 19 febbraio. Sarà la seconda volta che la formazione di Thiago Motta affronterà gli olandesi, già battuti a Torino per 3-1 nel girone di Champions il 17 settembre scorso. Chi passerà il turno se la vedrà con l’Inter oppure l’Arsenal.

Tutto in 180 minuti

Saranno dunque due gare importantissime per i bianconeri. Rispetto alla partita di venerdì scorso contro il Como, è lecito attendersi significativi cambiamenti da parte di Thiago Motta. Nella gara del Senigallia sono emersi sia Khephren Thuram che Douglas Luiz, autori di un’ottima prestazione, mentre nello spogliatoio bianconero calano le azioni di Manuel Locatelli e Teun Koomeiners, che però potrebbe essere utilizzato come trequartista. Quindi è probabile che il tecnico juventino sia propenso a schierare sia il francese che il brasiliano dal primo minuto. In attacco, potrebbe subentrare Francisco Conceição a Nico Gonzalez, mentre è quasi sicura la riconferma di Kolo Muani. Una situazione che sta creando qualche problema nello spogliatoio, tanto che si parla di Vlahovic che potrebbe andare via a parametro zero (in polemica con la società) senza rinnovare il contratto che scade nel 2026.

Bergamo

Si prospettano tre settimane di stop per Daniel Maldini, a cui gli esami strumentali di ieri hanno diagnosticato la lesione muscolo-fasciale di primo grado dell’adduttore lungo sinistro. Il giocatore dell’Atalanta, finora una sola presenza contro il Bologna in Coppa Italia, aveva avvertito dolore venerdì pomeriggio durante la rifinitura alla vigilia di Verona. In attacco i bergamaschi, che hanno appena perso Gianluca Scamacca per il resto della stagione dopo averlo impiegato contro il Torino soltanto per una manciata di minuti, hanno tuttora indisponibile anche Ademola Lookman. La presenza di quest’ultimo contro il Bruges, mercoledì in Champions League, resta in dubbio.

