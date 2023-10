Juventus, all’ultimo istante 

JUVENTUS 1

HELLAS VERONA 0

Juventus (3-5-2) : Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani (42' st Yildiz); Weah (1' st Miretti), McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (17' st Cambiaso; Vla- hovic (37' st Milik), Kean (17' st Chiesa). In panchina Pinsoglio, Perin, Huijsen, Iling-Junior, Nicolussi, Nonge. All. Allegri.

Verona (3-4-1-2) : Montipò; Magnani, Dawidowicz, Terracciano (50' st Coppola); Faraoni (28' st Tchatchoua), Hongla (28' st Suslov), Folorunsho, Doig (28' st Lazovic); Duda; Bonazzoli (39' st Serdar), Djuric. In panchina Berardi, Perilli, Amione, Cruz, Joselito, Saponara, Ngonge, Lima, Mboula. All. Baroni.

Arbitro : Feliciani di Teramo.

Rete : 52' st Cambiaso.

Torino. Missione compiuta, la Juventus torna capolista per una notte. Ma per battere (1-0) il Verona sono brividi, prima per le due reti annullate dal Var a Kean e poi per la zampata di Cambiaso arrivata soltanto in extremis. I bianconeri agguantano il primato al 97, allo Stadium esplode la festa e adesso sono Inter e Milan a dover rispondere nella domenica di A. Vlahovic parte titolare, Chiesa comincia dalla panchina: Allegri non sorprende e rilancia il serbo dal primo minuto, mentre si tiene l'azzurro come arma a gara in corso. La Juve sa bene che in caso di vittoria balzerebbe in testa, così parte subito forte: al 13' c'è il vantaggio di Kean, annullato per un fuorigioco millimetrico dell'azzurro. Nella ripresa ancora Kean commette fallo su Faraoni e il Var gli nega la seconda rete. A far giustizia del dominio bianconero pensa Cambiaso: la parola ai rivali.

